ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Savunma Bakanı Gallant ile görüştü

23 Aralık 2023 13:01 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 13:01

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Blinken ile Gallant, Gazze'deki esirleri ve Filistinlilerin insani yardıma ihtiyacını ele aldı.

Taraflar, kalan esirlerin serbest bırakılmasını sağlamaya ve Gazze'deki ihtiyaç sahibi Filistinlilere insani yardımların artırılmasına yönelik "aktif çabaları" da görüştü.

Blinken, Batı Şeria ve Lübnan da dahil olmak üzere çatışmanın ve gerilimin artmasını önlemek için "tedbirler alınmasının" önemini vurguladı.

İsrail'in Gazze'de sivil zayiattan kaçınmak için "gerekli tüm tedbirleri alması gerektiğini" yineleyen Blinken, ABD'nin gelecekte bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi için "somut adımları teşvik etmeye bağlılığının" altını çizdi.