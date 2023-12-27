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    ABD Donanması deniz aslanlarını ve yunusları askere aldı

    ABD Donanması tarafından eğitilen hayvanlar bir kere daha gündeme taşındı. Amerika Birleşik Devletleri, tam 50 yıldır deniz aslanları ve yunuslar da dahil birçok deniz canlısını askeri görevlerde kullanıyor.

    ABD Donanması deniz aslanlarını ve yunusları askere aldı
    Dünya Haberleri  / Science News

    Yunuslar, deniz aslanları ve hatta balinalar, okyanusun dibinden sahte roketleri ve benzeri tehlikeli cisimleri çıkarmak için Amerikan askerleri tarafından eğitildi. Askerler, bir hedef bulma cihazı aracılığıyla hayvanları yönlendirirken, memeliler ise su altındaki nesnelere kanca takarak cismi yüzeye çıkarıyor.

    ABD, deniz memelilerini askeri görevlerde 50 yıldır kullanıyor ancak özellikle balinalar artık çok pahalı hale geldiği ve çiftleşmek amacıyla kaçtığı için araştırmalar "domuz balığı" gibi daha küçük deniz memelilerini eğitmeye başladı. 

    AMERİKAN ORDUSU YUNUSLARI EĞİTİYOR 

    Bugün, merkezi San Diego'da bulunan ABD Donanması Deniz Memelileri Programı (U.S. Navy Marine Mammal Program), gemileri ve limanları korumak için şişe burunlu yunusları ve Kaliforniya deniz aslanlarını eğitiyor.

    Deniz aslanları okyanus tabanından ekipmanın alınmasına yardımcı oluyor, yunuslar su altı mayınlarının yerini tespit ediyor ve her iki tür de izinsiz yüzücülerin tespitinde işe yarıyor.

    Programdaki hayvanlar aynı zamanda araştırmacıların yunusların ekolokasyonunu anlamalarına, insan kaynaklı gürültünün yaban hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirmelerine de yardımcı oldu. 

    Mevcut projeler, yunusların sağlığını ıslık seslerine göre değerlendirmenin mümkün olup olmadığını ve bir video oyun sisteminin Donanma'nın deniz aslanlarına bilişsel zenginlik sağlayıp sağlayamayacağını test ediyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Science News
    Haberler > Dünya > ABD Donanması deniz aslanlarını ve yunusları askere aldı
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