ABD gemisinden imdat çağrısı: Yemen açıklarında vurulduk

İsrail'in Gazze'yi işgaline tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail'le bağlantısı olan tüm gemileri hedef alan Yemenli Husiler vurmaya devam ediyor. Bugün de Amerikan gemisinden yapılan imdat çağrısında "Yemen açıklarında füzeyle vurulduk!" ifadeleri yer aldı.

İsrail-Hamas arasındaki savaşta 136'ncı güne girildi. Savaş ve insanlık suçu işleyen İsrail'in eylemlerine tepki gösteren Yemenli Husiler, Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı tüm gemileri füze ile hedef alacağını duyurmuştu.

Husilerin saldırısı sonrası önemli ticaret noktası olan Kızıldeniz rotası değişmiş, gemiler Hindistan'ın en büyük limanlarından Mundra üzerinden geçmeye başlamıştı. Yemenli Husiler dün İngiltere'ye ait bir gemiyi, ABD'ye ait bir İHA'yı vurduklarını açıklamıştı.

ABD GEMİSİNDEN İMDAT ÇAĞRISI

Saldırıların aralıksız sürdüğü Kızıldeniz'de bugün ABD'ye ait bir gemi yine Husiler'in hedefi oldu. Gemiden yapılan yardım çağrısında 'Yemen açıklarında füzeyle vurulduk' ifadeleri kullanıldı.

KIZILDENİZ'DE NELER OLUYOR?

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husilere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

SALDIRILAR TİCARET ROTASINI DEĞİŞTİRDİ

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.