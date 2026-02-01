Wall Street Journal'a konuşan ABD’li yetkililer, İran’a yönelik hava saldırısının kısa vadede planlanmadığını açıkladı.

ABD’li yetkililere göre İran’a Amerikan hava saldırıları yakın zamanda gerçekleşmeyecek.

Washington, askeri seçeneği masada tutarken Orta Doğu’daki savunma hattını güçlendirmeye yöneldi.

"HEMEN SALDIRI YOK AMA..."

ABD’li yetkililer, İran’a yönelik Amerikan hava saldırılarının kısa süre içinde gerçekleşmeyeceğini dile getirdi. Pentagon’un önceliği, İran’dan gelebilecek karşı hamlelere karşı İsrail’i, Arap müttefiklerini ve bölgedeki ABD askerlerini koruyacak güçlü bir hava savunma ağı kurmak.

ABD, İran saldırısını erteledi mi? THAAD senaryosu ezberleri bozdu: Uydu görüntülerinde dikkat çeken hareketlilik

THAAD VE PATRİOT SEVKİYATI BAŞLADI

ABD Savunma Bakanlığı, Orta Doğu’daki Amerikan üslerine THAAD ve Patriot hava savunma sistemleri gönderdi. Sevkiyat yapılan ülkeler arasında Ürdün, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar yer aldı.

SINIRLI SALDIRI MÜMKÜN, GENİŞ ÇAPLI HAREKAT RİSKLİ

Yetkililer, Başkan Trump’ın talimatı halinde ABD ordusunun İran’a yönelik sınırlı bir hava saldırısı düzenleyebileceğini aktardı. Ancak Trump’ın gündeminde yer alan daha sert ve kapsamlı bir harekatın, İran’dan güçlü bir karşılık gelmesine yol açabileceği değerlendiriliyor. Wall Street Journal'a göre böyle bir senaryoda ABD’nin bölgede kesintisiz ve güçlü bir hava savunmasına ihtiyaç duyacak.

ABD, İran saldırısını erteledi mi? THAAD senaryosu ezberleri bozdu

DONANMA VE F-35’LER ORTA DOĞU’DA

ABD donanmasının başında USS Abraham Lincoln uçak gemisi savaş grubunun yer aldığı büyük bir askeri güç Orta Doğu’ya ulaştı. Gelişmiş F-35 savaş uçakları da bölgeye yaklaştırıldı. ABD donanmasına ait güdümlü füze destroyerleri, İran’dan gelebilecek füze ve insansız hava aracı tehditlerine karşı hazır bekliyor.

GEÇMİŞ SALDIRILAR ALARMIN TEMELİNİ OLUŞTURDU

Haziran ayında ABD, İsrail’in İran ile yaşadığı 12 günlük çatışma sırasında İran füzelerine karşı savunmaya destek vermişti. Ardından Amerikan güçleri, B-2 bombardıman uçakları ve denizaltılardan fırlatılan seyir füzeleriyle İran’daki üç nükleer tesisi hedef aldı. İran ise ertesi gün Katar’daki Al Udeid Hava Üssü’ne 14 füze ateşledi. Patriot sistemleri saldırının büyük bölümünü durdurdu, bir füzenin üsse isabet ettiği ve sınırlı hasar oluştuğu kabul edildi.

KÖRFEZ ÜLKELERİ MESAFELİ DURUYOR

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, hava sahalarının ve topraklarının İran’a yönelik bir Amerikan saldırısında kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

Aynı süreçte Körfez ülkeleri de kendi hava savunma sistemlerini teyakkuz durumuna geçirdi.

ABD ASKERİ HAZIRLIKLARI HIZLANDI

ABD, Ürdün’e üç F-15E filosu konuşlandırdı. Bu uçakların İran’a ait insansız hava araçlarına karşı görev alabileceği kaydedildi. Ayrıca sekiz Amerikan destroyerinin İran füzeleri ve dronları için menzil içinde bulunduğu aktarıldı.

Doğu Akdeniz, Kızıldeniz, Kuzey Arap Denizi ve Hürmüz Boğazı çevresinde yoğun askeri hareketlilik yaşanıyor.

THAAD ÜRETİMİ ARTIRILIYOR

Pentagon ve Lockheed Martin, THAAD önleyici füzelerin üretimini yılda 96’dan 400’e çıkaracak bir anlaşmaya imza attı.

Patriot sistemleri için de benzer bir üretim artışı planlandı. Ancak yetkililer, kısa vadede bir çatışmada bu artışın sahaya hemen yansımayacağı görüşünde.

Haberle İlgili Daha Fazlası