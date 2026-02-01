Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaşmasının ardından, şubat ayında uygulanacak kira artış oranı da netlik kazanacak. Açıklanan enflasyon verileri, hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından yakından takip edilirken, kira sözleşmelerinde uygulanabilecek azami zam oranı da bu veriler doğrultusunda belirlenecek. Peki, Şubat ayı 2026 kira zam oranı ne zaman açıklanacak?

Konut kiralarında uygulanacak zam oranları, yasal düzenleme gereği 12 aylık TÜFE ortalaması dikkate alınarak belirleniyor. Kira sözleşmesini bu ay yenileyecek olanlar, zam hesabında belirleyici olacak enflasyon verilerini bekliyor. Artış oranı, her zaman olduğu gibi 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak belirlenecek ve hem konut hem de iş yeri kiraları için uygulanabilecek yasal üst sınırı ortaya koyacak.

ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayına ait enflasyon verilerini 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşacak. Bu açıklamayla birlikte, şubat ayında sözleşmesi yenilenen kiracılar için geçerli olacak azami kira zam oranı da netleşmiş olacak.

GEÇEN AY KİRA ZAM ORANI KAÇ OLMUŞTU?

Ocak 2026 dönemi için kira artış oranı %34,88 olarak uygulanmıştı. Bu oran, TÜİK enflasyon verilerine göre Ocak 2026’da sözleşmesi yenilenen kira kontratları için yasal üst sınır olarak kabul edildi.

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Salı günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 35 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ocakta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,21 oldu. Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,60 ile yüzde 4,96 aralığında yer aldı.



Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,21) bir önceki ay yüzde 30,89 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 29,86'ya ineceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ocak ayı itibarıyla yüzde 23,73 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, aralık ayında yüzde 0,89 artış göstermişti.





