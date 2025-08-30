ABD-Japonya tatbikatı Çin'i küplere bindirdi! Hiroşima yakınlarında Typon füze sistemi

Çin, ABD’nin Asya ülkelerinde Typhon Orta Menzilli Füze Sistemini konuşlandırmasına karşı çıktı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu sistemin bölgesel stratejik güvenliği tehdit ettiğini ve diğer ülkelerin meşru güvenlik çıkarlarını zayıflatacağını belirtti.

ASYA'DAKİ TATBİKAT ÇİN'İ KÜPLERE BİNDİRDİ

ABD ordusuna yakın Stars and Stripes gazetesi, ABD Ordusu Pasifik Sözcüsü Albay Isaac Taylor’a dayandırdığı haberinde, Washington’un Typhon sistemiyle Resolute Dragon 25 tatbikatını 11–25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceğini duyurdu.

İlgili Haber ABD ilk kez konuşlandırdı! Ölümcül Typhon füzeleri ada zincirinde görüldü

Sistem, Yamaguchi eyaletindeki Marine Corps Air Station Iwakuni’de, Hiroshima’nın yaklaşık 40 kilometre güneydoğusuna konuşlandırılacak.

Guo, Washington ve Tokyo’ya diğer ülkelerin güvenlik kaygılarına saygı göstermeleri ve füzelerin konuşlandırılmasından kaçınmaları çağrısında bulundu. Sözcü, Japonya’yı “Asya’daki komşularının ve uluslararası toplumun güvenini daha fazla kaybetmemeye” davet ederken, ABD’yi de “yanlış yerine doğru olanı yapmaya daha fazla kaynak ayırmaya” çağırdı.

Jiji Press’in haberine göre, ABD ayrıca Güney Japonya’daki Okinawa adasında, High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) sisteminin konuşlandırılmasını da değerlendirmekte. Japonya, II. Dünya Savaşı’ndan bu yana ABD’nin en eski Asya-Pasifik müttefiklerinden biri olarak, Çin’in bölgedeki etkisinin artması üzerine savunma kapasitesini güçlendirdi ve halen binlerce Amerikan askerine, üs ve silahlara ev sahipliği yapıyor.