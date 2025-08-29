ABD ilk kez konuşlandırdı! Ölümcül Typhon füzeleri ada zincirinde görüldü

ABD, Batı Pasifik’te gerilimi tırmandıracak yeni bir adım atıyor. Washington yönetimi, orta menzilli füze sistemi “Typhon”u ilk kez Japonya’ya konuşlandırmaya hazırlanıyor.

ABD Pasifik Ordusu’nun açıklamasına göre, Typhon füze sistemi 11-25 Eylül tarihleri arasında Japon adalarında yapılacak Resolute Dragon 25 tatbikatına dahil edilecek. Sistem, Japonya’daki Iwakuni Deniz Piyade Hava Üssüne konuşlandırılacak. Üs, hali hazırda Amerikan F-35B ve F-35C hayalet savaş uçaklarına ev sahipliği yapıyor.

ABD Pasifik Ordusu, bu adımın “ABD ve Japonya’nın saldırıları caydırma ve bölgesel istikrarı destekleme kapasitesini artıracağını” duyurdu.

TYPHONUN ÖZELLİKLERİ Orta Menzilli Kapasite (MRC) olarak da bilinen Typhon, ABD Ordusu’nun modernizasyon hamlelerinin en önemli parçalarından biri. Sistem; 1.000 mil menzilli Tomahawk seyir füzeleri, 290 mil menzilli Standard Missile-6 (SM-6) atış kabiliyetine sahip. Kara, deniz ve hava hedeflerine karşı hassas saldırılar düzenleyebiliyor. ABD brifingine göre, tek bir Typhon bataryası; bir operasyon merkezi, dört fırlatıcı ve destek ünitelerinden oluşuyor. Her fırlatıcı dört füze taşıyabiliyor ve yeniden doldurulabiliyor.

ÇİN'DEN SERT UYARI

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Zhang Xiaogang, Japonya’daki konuşlandırmaya tepki göstererek,

“Bu yıl, Çin Halkının Japon saldırganlığına karşı direnişinin 80. yılı. Japonya tarihten ders çıkarmalı, pasifist anayasasına bağlı kalmalı ve ihtiyatlı hareket etmelidir.” dedi.

Pekin yönetimi, ABD’nin bu hamlesini “militarizme geri dönüş” olarak nitelendirdi.

MESAJ ÇİN VE TAYVAN'A MI?

Japonya, Tayvan ve Filipinler ile birlikte Batı Pasifik’te “ilk ada zinciri” savunmasının bir parçası. ABD, bu zinciri güçlendirerek Çin’in bölgesel yayılmacılığını caydırmayı hedefliyor.

Geçen yıl Typhon sistemi Filipinler’de, geçtiğimiz ay ise Avustralya’da tatbikat kapsamında konuşlandırılmıştı.

PEKİN'DEN GÖVDE GÖSTERİSİ BEKLENİYOR

Askeri uzmanlar, Çin’in 3 Eylül’de düzenleyeceği askeri geçit töreninde ABD ve Japonya’daki üsleri hedef alabilecek yeni silahlarını tanıtmasının beklendiğini belirtti.