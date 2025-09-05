Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD, Kuzey Kore topraklarına asker çıkardı! Gizli sızma operasyonu deşifre oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
ABD ordusunun 2019 yılında Kuzey Kore topraklarında stratejik bir sızma operasyonu gerçekleştirdiği iddia edildi. Pentagon'un ABD Başkanı Donald Trump'ı emri ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un haberleşmelerini kaydetmek için dinleme cihazı yerleştirmek için gizli bir operasyon yürüttüğü ifade edildi. ABD askerlerinin operasyon sırasında karşılarına çıkan Kuzey Koreli sivilleri öldürdüğü öne sürüldü.

New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, ABD donanmasının 2019'da yürüttüğü başarısız istihbarat operasyonu sırasında Kuzey Koreli sivilleri taşıyan bir tekneye ateş açtığı ve teknedekilerin ölümüne neden olunduğu iddia edildi.

NYT'nin konuya ilişkin bilgi sahibi hükümet yetkilileri ve askeri personelin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk dönemindeki gizli bir operasyonun detayları ortaya çıkarıldı.

ABD, Kuzey Kore topraklarına asker çıkardı! Gizli sızma operasyonu deşifre oldu - 1. Resim

OPERASYONU TRUMP ONAYLADI 

İsimleri açıklanmayan kaynaklara göre, ABD donanmasına bağlı özel kuvvet birliği, Şubat 2019'da Washington ve Pyongyang liderlerini buluşturan Hanoi Zirvesi'nden hemen önce Trump'ın onayıyla bir istihbarat operasyonu için görevlendirildi.

ABD, Kuzey Kore topraklarına asker çıkardı! Gizli sızma operasyonu deşifre oldu - 2. Resim

DİNLEME CİHAZI YERLEŞTİRİLDİ 

Kuzey Kore topraklarındaki stratejik bir hedefe, ülkenin lideri Kim Jong-un haberleşmelerini kaydetmek için dinleme cihazı yerleştirmesi gereken özel birlik, aylar süren provaların ardından bir büyük nükleer denizaltı ve iki diğer küçük denizaltıyla 2019'un ilk haftalarında harekete geçti.

ABD, Kuzey Kore topraklarına asker çıkardı! Gizli sızma operasyonu deşifre oldu - 3. Resim

TEKNEDEKİ KUZEY KORELİ SİVİLLER ÖLDÜRÜLDÜ 

Dinleme cihazını yerleştirecekleri hedefe yaklaştıklarında denizaltılardan inen ABD askerleri, yüzerek çıktıkları ve ıssız olduklarını düşündükleri kıyıda karşıdan gelen bir teknenin ışıklarıyla karşılaştı.

Planlarının Kuzey Kore makamlarınca anlaşıldığından endişe duyan ABD askerleri, yanlarında taşıdıkları tüfeklerle tekneye ateş açtı.

Olayın ardından kontrol amacıyla Kuzey Kore'ye ait tekneye çıkan askerler, mürettebat dahil herkesin öldüğünü ancak yanlarında silah ya da üniforma bulunmadığını gördü.

Dinleme cihazının yerleştirilemediği operasyon kamuoyundan gizli tutuluyor.

Yetkililer, operasyon öncesinde ve sonrasında Kongre'ye bilgi vermeyen Trump yönetiminin yasayı ihlal ettiğinden şüpheleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

