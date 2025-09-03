Liderin sağlığı devlet sırrı! Kuzey Kore, Kim Jong Un'a dair en küçük izleri dahi yok ediyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un, Çin ziyareti sırasında yanında özel tasarlanmış bir tuvalet taşıdığı ve bunun DNA’sını ile sağlık durumuna dair ipuçlarını korumak amacıyla kullanıldığı öne sürüldü.

ÖZEL TUVALET, GİZLİ TREN

Japon ve Güney Kore istihbarat kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, Kim’in yakın ekibi ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından bulunduğu odada sandalyesinden bardağına kadar temas ettiği tüm yüzeyleri özenle temizledi.

New York Post'tan edinilen bilgilere göre, gizli tuvaletin, Kim’i Pekin’e götüren zırhlı yeşil treninde bulunduğu ve bu ziyaretin, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yılı kapsamında düzenlenen Çin’in en büyük askerî geçidine denk geldiği belirtildi.

HER YER DİDİK DİDİK TEMİZLENDİ! SAĞLIĞI DEVLET SIRRI GİBİ...

Görüşmeye dair görüntüler paylaşan Kremlin muhabiri Alexander Yunashev, Kim’in ekibinin “içtiği bardağı topladığını, oturduğu sandalyenin döşemesini ve dokunduğu mobilyaların her yerini sildiğini” aktardı.

Bir Güney Kore istihbarat yetkilisi ise Nikkei Asia’ya yaptığı açıklamada, “Liderin fiziksel durumu, Kuzey Kore rejimi üzerinde büyük etkiye sahip. Bu nedenle saç, dışkı gibi buna dair en küçük ize bile ulaşılmaması için özel çaba gösteriliyor” ifadelerini kullandı.