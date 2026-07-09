ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik 7 ve 8 Temmuz’da düzenlenen hava saldırılarında vurulan hedeflere ilişkin detayları paylaştı. 8 Temmuz’da düzenlenen operasyonlarda İran'a ait yaklaşık 90 askeri hedefin vurulduğu belirtildi.

CENTCOM’dan yapılan açıklamaya göre ABD'nin 8 Temmuz’da gerçekleştirdiği saldırılarda İran’a ait yaklaşık 90 askeri hedef vuruldu.

Saldırılarda hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme unsurları, füze ve insansız hava aracı (İHA) depolama tesisleri, deniz kuvvetlerine ait unsurlar ile İran kıyı şeridindeki askeri lojistik altyapısı hedef alındı. Operasyonların, bir önceki gece gerçekleştirilen saldırıların devamı niteliğinde olduğu ifade edildi.

İLK DALGADA 80 HEDEF VURULDU

CENTCOM, 7 Temmuz’da düzenlenen ilk saldırı dalgasında ise yaklaşık 80 İran askeri hedefinin vurulduğunu, bunlar arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait 60’tan fazla sürat teknesinin de bulunduğunu bildirdi.

Açıklamada, operasyonların İran’ın ateşkesi ihlal ederek Hürmüz Boğazı’ndan geçen üç ticari gemiye saldırmasının ardından düzenlendiği öne sürülürken, Tahran’a “ağır bedel ödetmenin” amaçlandığı belirtildi.

CENTCOM, ABD güçlerinin bölgede “tetikte, yüksek hazırlık seviyesinde ve ABD Başkanı’nın talimatı doğrultusunda operasyon düzenlemeye hazır” olduğunu belirterek, gerekmesi halinde yeni saldırılar düzenlenebileceği mesajını verdi.

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