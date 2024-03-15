ABD ve İsrail gemileri İran destekli güçler tarafından vuruldu!

Kızıldeniz'de tansiyon giderek yükseliyor. Yemen'de İran destekli Husiler ABD ve İsrail gemilerini vurduklarını duyurdu. Husiler aynı zamanda sadece Kızıldeniz'den değil Hint Okyanusu'ndan Ümit Burnuna geçmeye çalışan tüm gemilerin hedef alınacağını tehdidinde bulundu.

Kızıldeniz'de İran destekli Husilerin ticaret gemilerini hedef alınmasıyla bölgede yükselen gerilim sürüyor. Husiler, Kızıldeniz'de ABD ve İsrail gemilerine saldırı düzenlediklerini duyurdu.

KIZILDENİZ'DE TANSİYON YÜKSELİYOR

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ABD ile İsrail gemilerini hedef aldıklarını açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri tarafından yapılan açıklamada, Kızıldeniz'de İsrail'e ait "Pacific 01" isimli gemiye deniz füzeleriyle, ABD'ye ait bir destroyere ise insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledikleri söyledi.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, her iki saldırının da başarılı olduklarını duyurdu.

HUSİLER SALDIRI ALANINI GENİŞLETİYOR

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, dün yaptığı televizyon konuşmasında, "Düşmanla (İsrail, İngiltere ve Amerika) bağlantılı gemilerin Hint Okyanusu'ndan Ümit Burnu'na geçmesini engelleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı

Husiler Kızıldeniz'de saldırı alanını genişlettiğini duyurdu. Yahya Seri, İsrail'le irtibatlı gemilere yönelik saldırılarının artık Ümit Burnu'na doğru Hint Okyanusu'nda yol alan gemileri de kapsayacağı tehdidinde bulundu.

ABD VE İSRAİL'DEN AÇIKLAMA YOK

Konuyla ilgili ABD veya İsrail'den henüz bir açıklama yapılmadı. Öte yandan ABD ve İngiltere başta olmak üzere batılı devletler Husilere karşı Kızıldeniz'de operasyonlar düzenlemeye devam ediyor.