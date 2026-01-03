ABD'de her yıl ekim ayında, Müslüman ABD'lilerin toplumdaki katkılarına dikkat çekilmesi amacıyla kutlanan 'Müslüman Amerikalı Miras Ayı' Zohran Mamdani'nin yemin ederek göreve başlamasının ardından resmen ilan edildi. Bu kapsamda, New York City Hall yeşil ışıkla aydınlatıldı.

Zohran Mamdani'nin yemin ederek göreve başlamasının ardından New York Eyaleti, ilk kez "Müslüman Amerikalı Miras Ayı"nı resmen ilan etti. Bu kapsamda, New York City Hall yeşil ışıkla aydınlatıldı. Aydınlatma, Vali Kathy Hochul tarafından yayımlanan bildiriyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildi ve eyalet genelinde 16 simge yapı etkinlik kapsamında ışıklandırıldı.

ABDde bir ilk! Müslüman Amerikalı Miras Ayı resmi olarak ilan edildi

ABD’de her yıl ekim ayında Müslüman Amerikalıların topluma sunduğu katkıları görünür kılmak amacıyla anılan 'Müslüman Amerikalı Miras Ayı', Zohran Mamdani’nin yemin ederek göreve başlamasının ardından resmen ilan edildi. Bu gelişmenin ardından New York City Hall, farkındalık oluşturmak amacıyla yeşil ışıkla aydınlatıldı.

MÜSLÜMAN AMERİKALI MİRAS AYI NEDİR?

Müslüman Amerikalı Miras Ayı (Muslim American Heritage Month), Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl ekim ayında anılan bir farkındalık dönemidir. Bu ay, Müslüman Amerikalıların ABD tarihine, kültürüne ve toplumsal hayatına yaptıkları katkıları görünür kılmayı amaçlar. Bilim, tıp, sanat, edebiyat, sivil haklar, eğitim, spor ve iş dünyası gibi pek çok alanda Müslüman Amerikalıların önemli roller üstlendiğine dikkat çekilir.

ABDde bir ilk! Müslüman Amerikalı Miras Ayı resmi olarak ilan edildi

Bu farkındalık ayının temel amacının Müslüman Amerikalılara yönelik önyargıları azaltmak, toplum içindeki çeşitliliği vurgulamak ve yanlış algılarla mücadele etmek olduğu biliniyor.

Federal düzeyde resmi bir 'anma ayı' olmasa da birçok eyalet, şehir, okul bölgesi ve kurum tarafından tanınmakta; okullarda, kütüphanelerde ve kültür merkezlerinde çeşitli etkinlikler, paneller ve eğitim programları düzenlenmektedir.

Haberle İlgili Daha Fazlası