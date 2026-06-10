Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Kongre'de ifade vermesiyle yeniden gündeme gelen Jeffrey Epstein dosyası, bu kez Beyaz Saray'ın iç tartışmalarıyla manşetlere taşındı. ABD basınında yer alan iddialara göre Başkan Yardımcısı JD Vance, Epstein belgelerinin kamuoyuna yansımasının Trump yönetimine ağır siyasi zarar verebileceği uyarısında bulunurken, yeni kitap ve belgeler Trump-Epstein ilişkilerine dair daha önce bilinmeyen ayrıntıları gündeme getirdi.

Küresel iş, siyaset ve finans dünyasının en kozmik sırlarını barındıran Jeffrey Epstein dosyası, ABD’nin merkezinde çok daha büyük bir siyasi depreme yol açtı.

ABD basınının Temsilciler Meclisi kaynaklarına dayandırdığı raporlarına göre, Microsoft'un kurucu ortağı ve milyarder hayırsever Bill Gates, merhum cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile olan karanlık ve derin ilişkisine dair yürütülen federal soruşturma kapsamında Kongre'de ifade vermeye başladı.

Sabah saat 08.45 sularında yoğun polis koruması, özel güvenlik bariyerleri ve avukat ordusu eşliğinde Washington, D.C.'deki Capitol Hill’e giriş yapan Gates, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi ile kapalı kapılar ardında soğuk terler döktü.

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BilL GATES: "GÖNÜLLÜ OLARAK GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Kongre koridorlarında kendisini bekleyen gazetecilere kısa bir açıklama yapan ve sorgu öncesi sakin görünmeye çalışan Bill Gates, tırnak içinde şu ifadeleri kullandı:

"Komitenin çalışmalarına yardımcı olmak için gönüllü olarak ifade vermeye geldiğim için mutluyum. Umarım ifadem, kurbanlar için adalet sağlanması yönündeki komitenin önemli çalışmalarına yardımcı olur."

Cumhuriyetçilerin liderliğindeki Denetim Komitesi’nden sızan bilgilere göre, Gates'in bu hassas ifadesi, bu yıl video kaydı aracılığıyla ifade veren eski Başkan Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın aksine kesinlikle kameraya kaydedilmeyecek. Komite, eski Başsavcı Pam Bondi ve Ticaret Bakanı Howard Luthnick örneklerinde olduğu gibi, kapalı oturum tamamlandıktan sonraki günlerde sorgunun sansürsüz yazılı tutanaklarını kamuoyu ile paylaşacak.

GİZLİ İLAÇ SKANDALI

Bill Gates'in sözcüsü, milyarderin Jeffrey Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine tanıklık etmediğini ve bu faaliyetlerle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savundu. Ancak kamuoyuna yansıyan belgelerde, Gates'in Epstein'ın 2008 yılında çocuk istismarından hüküm giymesinin ardından da kendisiyle temasını sürdürdüğü iddia edildi. Söz konusu belgelere göre Gates'in 2013 yılında Epstein'ın "Lolita Express" olarak bilinen özel uçağıyla seyahat planları yaptığı ve ikilinin birlikte yer aldığı bazı fotoğrafların bulunduğu öne sürüldü.

Bir diğer dikkat çekici iddia ise Epstein'ın e-posta yazışmalarında Gates'in eski eşi Melinda French Gates ile ilgili bölümlerde yer aldı. Sızan bir e-postada Epstein'ın, Bill Gates'in bazı özel ilişkileri nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını ve bu süreçte kullandığı ilaçlarla ilgili eşinden bilgi saklamaya çalıştığını öne sürdüğü iddia edildi. Melinda French Gates ise söz konusu iddiaların ardından yaptığı açıklamada, "Orada ne olduğu konusundaki tüm sorular bana değil, eski kocama yöneltilmeli. Cevap vermesi gereken kişi o" ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Vance, Epstein dosyaları için "bizi bitirecek" dedi! ABD basını Trump ve Epstein arasındaki yeni bağlantıları açıkladı

NEW YORK TİMES DEŞİFRE ETTİ: BEYAZ SARAY’DAKİ BÜYÜK EPSTEİN PANİĞi

Milyarderlerin Kongre’de sorgulandığı süreç işlerken, The New York Times’ın (NYT) ünlü Beyaz Saray muhabirleri Maggie Haberman ve Jonathan Swan’ın yakında çıkacak olan "Rejim Değişimi" kitabından sızdırdığı tarihi belgeler, Epstein krizinin Beyaz Saray’ın kozmik odalarında nasıl bir "kitlesel felç ve paranoya" yarattığını ilk kez gün yüzüne çıkardı.

Milyarderlerin Kongre'de ifade verdiği süreç devam ederken, The New York Times (NYT) muhabirleri Maggie Haberman ve Jonathan Swan'ın yakında yayımlanacak "Rejim Değişimi" adlı kitabından basına yansıyan bölümler, Epstein dosyasının Beyaz Saray içinde nasıl ele alındığını da gün yüzüne çıkardı.

İddialara göre Adalet Bakanlığı ve FBI'ın Epstein’a ait resmi bir "müşteri listesi bulunamadığını" açıklaması, MAGA tabanında büyük bir ihanet çığlığı kopardı. Bunun üzerine Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlığında, Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles, İletişim Direktörü Steven Cheung ve Başsavcı Pam Bondi’nin katılımıyla Beyaz Saray Durum Odası'nda gizli kriz toplantıları yapıldı.

Toplantıda JD Vance panik halinde, "Bu çok büyük bir sorun, MAGA koalisyonu bölünüyor. Tüm dosyaları bandajı bir kerede söker gibi hemen yayınlamalıyız" dedi. Başkan Yardımcısı hatta, Tucker Carlson’ı hapisteki Ghislaine Maxwell ile röportaj yapması için görevlendirerek Trump lehine bir algı operasyonu yürütmeyi önerdi.

Toplantıda sular yükselirken, Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles ve yardımcısı James Blair, mevcut iletişim stratejisinin çöktüğünü kabul etti. Trump'ın her fırtınayı atlatacağını savunan ekibe karşı çıkan FBI Müdür Yardımcısı Dan Bongino ise odada adeta çılgına döndü. Başsavcı Pam Bondi'nin televizyon ekranlarında "Liste masamda duruyor" diyerek beklentiyi artırdığını ve süreci tamamen mahvettiğini haykıran Bongino, genel sekreter Susie Wiles ile ağız dalaşına girerek Durum Odası'ndan fırlayıp çıktı.

Başkan Yardımcısı Vance, Epstein dosyaları için "bizi bitirecek" dedi! ABD basını Trump ve Epstein arasındaki yeni bağlantıları açıkladı

MEDYA PATRONLARINA TEHDİT

Beyaz Saray kurmayları Durum Odası'ndakrizle boğuşurken, Wall Street Journal 2003 yılında Trump’ın, Epstein’ın doğum günü kitabı için bizzat el yazısıyla hazırladığı gizli bir kartı deşifre etti. Kartta, elle çizilmişbir kadın resmi bulunuyordu.

Ortaya çıkan verilere göre Trump, haberi basılmadan önce engellemek amacıyla bizzat medya patronu Rupert Murdoch’ı, News Corp. CEO'su Robert Thomson'ı ve The Journal'ın genel yayın yönetmeni Emma Tucker’ı aradı.

Neredeyse bağırarak konuşan Trump’ın, İngiliz olan Tucker’a "Sen Amerika’dan nefret ediyorsunuz, sana dava açacağım" diye tehditler savurduğu, ancak bu zorbalıklarının hiçbir işe yaramadığı ileri sürüldü.

Raporun yayınlanmasının ardından Susie Wiles, Durum Odası'nda alelacele bir yalanlama metni hazırlayarak sosyal medyada paylaştı.

"BUNU DOĞRULAYAN BELGE TEST SİTESİNDE ÇIKTI"

Durum Odası’ndaki gizli toplantılarda yaşanan en "gerçeküstü" an ise, Epstein’ın kurbanlarından Sarah Ransome’un federal mahkeme dosyalarına girenbir e-postasının masaya yatırılmasıyla gerçekleşti. E-postada Ransome, "Jen" adındaki bir başka mağdur kızın Donald Trump ile yakın temas kurduğunu iddia ediyordu.

Hükümetin kurmayı planladığı "halka açık ve aranabilir" resmi Epstein web sitesinin test sürümünde arama yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, bu belgenin arama sonuçlarında en üst sırada çıktığını itiraf etti.

Yetkilinin odadaki heyete, "Bu iddia tamamen itibarını yitirmiş bir saçmalık olsa ve herkes bunu bilse bile, devlet onaylı bir veri tabanında bu belgenin çıkması olayı devasa bir boyuta taşıyacak ve bizi bitirecek" dediği aktarıldı. JD Vance ise "Bunu da yayınlayalım, insanlar gereğinden fazla ileri gittiğimizi görsün" diyerek durumu savuşturmaya çalıştı.

KAÇINILMAZ SON: ŞEFFAFLIK YASASI ZORAKİ İMZALANDI

Donald Trump, sosyal medyada iddiaları "Demokratların uydurduğu bir dolandırıcılık ve saçmalık" olarak niteleyip kendi tabanına "bu oyuna gelmiş zayıflar" diyerek hakaret etse de, Kongre'deki iki partili koalisyonun ve yaklaşan mahkeme celplerinin baskısına boyun eğmek zorunda kaldı.

Kongre’den geçen ve "Hiçbir kayıt; hiçbir devlet görevlisi, kamu figürü veya yabancı devlet adamı dahil olmak üzere siyasi hassasiyet, utanç ya da itibar kaybı gerekçesiyle sansürlenemez" maddesini içeren Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası, 19 Kasım'da Trump tarafından kaçınılmaz olarak imzalandı.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, milyonlarca sayfalık ham belge ve tanık ifadeleri kamuoyuna açıldı. Yapılan analizlere göre, yayınlanan bu devasa veri yığınında Başkan Trump, ailesi ve Mar-a-Lago malikanesine tam 38.000'den fazla kez atıfta bulunulduğu belirlendi.

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