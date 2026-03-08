ABD'de bulunan Kansas City Uluslararası Havalimanı, potansiyel bir tehdit nedeniyle tahliye edildi. Yaklaşık 2 bin yolcu terminalden çıkarılırken, soruşturma ekiplerinin aramaları devam ediyor.

Kansas City Havacılık Departmanı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin Kansas City Uluslararası Havalimanı’nda potansiyel bir tehdit hakkında inceleme yaptığını duyurdu.

TERMİNAL TAHLİYE EDİLDİ

Havalimanı sözcüsü Jackson Overstreet, tehdidin yerel saatle 11.50’de bildirildiğini ve tüm terminalin tahliye edildiğini açıkladı. Uçaklar da pistte bekletildi.

Tahliye sırasında yaklaşık 2 bin kişi terminalden çıkarıldı. Yolculardan biri, “Birdenbire bir havaalanı çalışanı 'derhal tahliye edin' dedi, insanlar hızla ayağa kalkıp oradan dışarı koştular” dedi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Tahliyeden yaklaşık 2 saat sonra terminaller yeniden açıldı, ancak FBI ve diğer soruşturma ekipleri otoparklar dahil havalimanı genelinde arama çalışmalarına devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası