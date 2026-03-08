ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, İran’daki rejimin yakında düşebileceğini iddia ederek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Graham, böyle bir gelişmenin ardından Suudi Arabistan’ın İsrail’i tanıyabileceğini öne sürdü ve “Önümüzdeki iki haftayı bekleyin” dedi.

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, katıldığı Fox News yayınında Orta Doğu’daki gerilime ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Graham, İran’daki mevcut yönetimin yakın zamanda devrilebileceğini iddia etti.

İran’daki rejimin düşmesinin bölgedeki dengeleri kökten değiştireceğini savunan Graham, bu durumda Suudi Arabistan ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin kurulabileceğini öne sürdü.

"İKİ HAFTA İÇİNDE NE OLACAĞINI BEKLEYİN"

Graham, “Bu rejim düştüğünde, bir sonraki olacak şey Suudi Arabistan’ın İsrail’i tanıması olacak. Sadece önümüzdeki iki hafta içinde ne olacağını bekleyin. Gerçekten, gelecek iki hafta” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında sert ifadeler kullanan Graham, İran yönetimine yönelik baskının artacağını savunarak, “Bu insanları tamamen yok edeceğiz. Bu rejim idam cezasına çarptırılacak. Şimdi diz çökecek. Düşecek” dedi.

Bölgede yaşanabilecek siyasi dönüşümün yeni bir ekonomik dönem başlatacağını da iddia eden Graham, Orta Doğu’da daha geniş bir refah ortamının oluşabileceğini ileri sürdü.

ABD’li senatör, “Herkesin hayal edebileceğinden çok daha fazla refah yaşayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

