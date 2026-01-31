ABD’de federal hükümet fon kesintisiyle kısmen yeniden kapandı. Göçmenlik krizi Washington’u kilitlerken, milyonlarca kişi yeni bir kaosla karşı karşıya.

ABD Senatosu’nun onayladığı son dakika fon anlaşmasına rağmen ABD federal hükümeti kısmen kapandı.

Fon kesintisi, senatörlerin çoğunun federal kurumlara eylül ayına kadar kaynak sağlanmasını kabul etmesinden sadece birkaç saat sonra başladı.

TRUMP DEVREYE GİRDİ, KRİZ DURMADI

Başkan Donald Trump, Minneapolis’te iki ABD vatandaşının federal ajanlar tarafından öldürülmesinin ardından Demokratların göçmenlik uygulamalarına ek fonu reddetmesi üzerine anlaşmaya onay verdi. Buna rağmen hükümetin kapanması engellenemedi.

NEDEN KAPANDI?

Hazırlanan fon yasa tasarısı, göçmenlik uygulama kurumlarını denetleyen İç Güvenlik Bakanlığı için iki haftalık geçici bir finansman sağlıyordu. Ancak ABD Temsilciler Meclisi’nin oturumda olmaması nedeniyle tasarı oylamaya sunulamadı. Meclis onayı gelmeyince federal kurumlar için fon akışı durdu ve hükümetin kısmen kapanması kaçınılmaz hale geldi.

Senatoda yapılan oylamada söz konusu bütçe paketi 29'a karşı 71 oyla kabul edilmişti.

Tasarılar üzerinde yapılan değişiklikler nedeniyle bütçe paketi, yeniden Temsilciler Meclisine gönderildi.

Yaşanan durum, geçen yılki ikinci hükümet kapanışı olarak kayıtlara geçti. ABD tarihinin en uzun süren 43 günlük fon krizinin sona ermesinden yalnızca 11 hafta sonra federal kurumlarda yeniden fon kesintisi başladı.

GEÇEN YILKİ KAPANIŞ MİLYONLARI ETKİLEMİŞTİ

1 Ekim ile 14 Kasım arasında süren 2025 yılındaki kapanış, hava yolu ulaşımı dahil birçok temel kamu hizmetini aksatmış, yüz binlerce federal çalışan haftalarca maaş alamamıştı. Ancak bu kez kapanmanın daha kısa sürmesi bekleniyor. ABD Temsilciler Meclisi’nin pazartesi günü yeniden toplanmaya hazırlanması, sürecin hızlanabileceğine işaret etmekte.

BEYAZ SARAY’DAN KURUMLARA TALİMAT

Beyaz Saray, ulaştırma, eğitim ve savunma bakanlıkları dahil birçok federal kuruma kapatma planlarını uygulama emri verdi.

Kurumlara gönderilen notta, çalışanların bir sonraki normal mesai gününde kapatma prosedürleri için görev yerlerinde bulunmaları istendi. Notta, "Bu kesintinin kısa sürmesi umuluyor" ifadesi yer aldı.

Başkan Trump, Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçilere anlaşmaya destek çağrısı yaptı.

GÖÇMENLİK FONLARI İKİ HAFTALIK PAZARLIK KONUSU

Kongre üyeleri, İç Güvenlik Bakanlığı fonları için verilen iki haftalık süreyi yeni bir uzlaşma arayışıyla değerlendirmeyi planlıyor. Demokratlar, bu sürede göçmenlik uygulama görevlilerine yönelik yeni kuralların pakete eklenmesini istiyor.

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi ICE üzerinden sert mesaj verdi. Schumer, “ICE dizginlenmeli, şiddet sona ermeli. Gezici devriyeler bitmeli, kurallar ve yargı denetimi devreye girmeli. Maskeler çıkmalı, kameralar açık olmalı, gizli polis olmamalı” sözleriyle taleplerini sıraladı.

MİNNEAPOLİS OLAYI TANSİYONU YÜKSELTTİ

Hem Cumhuriyetçi hem Demokrat vekiller, geçen hafta Minneapolis’te yaşanan ölümcül olay sonrası göçmenlik görevlilerinin taktiklerine tepki göstermişti.

Yoğun bakım hemşiresi Alex Pretti, birkaç görevlinin müdahalesi sırasında çıkan arbede sonrası ABD Sınır Devriyesi görevlisi tarafından vurularak hayatını kaybetmişti.

Adalet Bakanlığı, cuma günü olayla ilgili sivil haklar soruşturması başlattı.

HÜKÜMETİN KAPANMASI NE DEMEK?

ABD'de federal hükümeti finanse edecek bütçe yasası yeni mali yıl başlamadan önce çıkarılamadığında hükümetin kapanması (government shutdown) meydana geliyor.

Kapanma sırasında federal hükümet, ajans faaliyetlerini ve hizmetleri kısıyor, önemsiz operasyonları durduruyor, önemsiz çalışanları geçici izne gönderiyor ve yalnızca insan hayatını veya mülkünü koruyan departmanlarda kritik personeli görevlendiriyor.

1980’den bu yana bütçe açıkları nedeniyle kapanmalar yaşanıyor; o yıl Adalet Bakanı Benjamin Civiletti’nin yasal görüşü, bütçe yasası çıkarılmadığında kapanmanın zorunlu olduğunu belirtti. 1990’dan itibaren ise birkaç saatten uzun süren tüm bütçe boşlukları hükümetin kapanmasına yol açıyor. Ekim 2025 itibarıyla 11 kez yaşanan bütçe açığı federal çalışanların geçici izne çıkarılmasına neden oldu.

Hükümet, en son Kongrenin 2026 mali yılı başlamadan önce geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle 1 Ekim 2025'te kapanmıştı. Harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, faaliyetlerine ara verirken taraflar arasındaki görüş ayrılığı, ülke tarihinde en uzun süreli kapanmaya yol açmıştı.

Federal hükümet, 43 gün kapalı kalırken federal kurumların çoğuna 30 Ocak'a kadar, bazılarına ise mali yıl boyunca finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısının 13 Kasım 2025'te ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanmasıyla kapanma sona ermişti.

