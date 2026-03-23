Kanada'nın Montreal kentinden ABD'nin New York kentine gelen yolcu uçağı, New York'taki LaGuardia Havalimanı'na iniş sırasında pistte bulunan itfaiye aracına çarptı. Kazada uçağın ön kısmı hasar görürken birden fazla kişi yaralandı. Olayın ardından havalimanına çok sayıda ekip sevk edildi, LaGuardia geçici olarak uçuşlara kapatıldı.

Kanada'nın Montreal kentinden havalanan Air Canada Express'e ait Bombardier CRJ900 tipi yolcu uçağı, ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'na inişi sırasında itfaiye aracına çarptı.

New York Post gazetesinin haberine göre, olayın ardından piste çok sayıda acil durum ekibi sevk edilirken, uçağın ön kısmında hasar oluştuğu ve birden fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

ABD'de iniş sırasında felaket: Yolcu uçağı pistte itfaiye aracına çarptı

PİLOT VE YARDIMCI PİLOT YARALI

Kazada pilot ve yardımcı pilotun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu iddia edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralılara müdahale ederken, uçakta bulunan yolcuların büyük bölümünün tahliye edildiği aktarıldı.

HAVALİMANINDA UÇUŞLAR DURDURULDU

Kaza sonrası ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) havalimanında tüm uçuşları durdururken, çok sayıda sefer iptal edildi ya da başka havalimanlarına yönlendirildi. Yetkililer olayın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını ve ilk bulguların kule ile yer ekipleri arasındaki koordinasyona odaklandığını bildirdi.

