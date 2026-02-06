ABD'nin Los Angeles şehrinde 70 yaşlarında kadın sürücü, seyir halindeyken önce bir bisikletliye çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü sonrasında aracıyla bir marketin fırın bölümüne daldı. Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

ABD’nin California eyaletinde korkunç bir kaza yaşandı. Los Angeles İtfaiye Departmanı’ndan yapılan açıklamaya göre; şehrin Westwood semtinde seyreden bir binek aracın sürücüsü, henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle hareket halindeki bir bisiklet ile çarpıştı. Yerel saat ile 12:11 sıralarında gerçekleşen kaza sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, "99 Ranch" isimli marketin fırın bölümüne daldı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, YARALILAR VAR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 2’si ağır 4 yaralının tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan araç sürücüsü ve bisiklet sürücüsünün ise sağlık kontrolü için hastaneye götürülme talebini kabul etmediği ifade edildi.

"KALBİM KAZADAN ETKİLENEN HERKESLE BİRLİKTE"

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, kaza ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Kalbim, kurbanlar, aileleri ve Westwood'daki 99 Ranch Market'te meydana gelen ölümcül kazadan etkilenen herkesle birlikte"

Kazanın California Üniversitesi Los Angeles Kampüsü yakınlarında meydana geldiğini hatırlatan Bass, ölen veya yaralananların hiçbirinin üniversite öğrencisi olmadığını da sözlerine ekledi.

Kaza ile ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

