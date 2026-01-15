Trump, eylülde 'Savunma Bakanlığının' adının 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirilmesi için başkanlık emri imzalamış ve değişikliği resmileştirmek için ABD Kongresine başvuracağını açıklamıştı. ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), bu değişikliğin ne kadara mâl olacağını açıkladı.

Kongre Bütçe Ofisinin açıklamasında, Savunma Bakanlığının adının resmen "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirilmesinin vergi mükelleflerine çıkaracağı tahmini maliyetler duyuruldu.

ABDde Savunmadan Savaş Bakanlığı ismine geçişin maliyeti belli oldu!

YÜZ MİLYONLARCA DOLARA MÂL OLABİLİR

"Yasal isim değişikliği, Kongre ve Bakanlığın değişikliği nasıl uygulamayı seçtiğine bağlı. Yüz milyonlarca dolara da mâl olabilir." ifadeleri kullanılan açıklamada, uygulama kapsamının açıklanmayabileceği belirtildi.

İsim değişikliğinin, öncelikle ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ofisi içinde gerçekleşmesi durumu dahil "ılımlı bir şekilde uygulanmasının" yaklaşık 10 milyon dolara mâl olacağı kaydedilen açıklamada, değişikliğin Bakanlık genelinde kapsamlı şekilde uygulanması halinde 125 milyon dolara erişebileceği aktarıldı.

TRUMP, ABD KONGRESİNE BAŞVURACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Trump, eylülde "Savaş Bakanlığı" isminin "ikincil bir unvan" olarak kullanılmasını içeren bir başkanlık emri imzalamış ve değişikliği resmileştirmek için ABD Kongresine başvuracağını açıklamıştı.

ABD'de federal kuruluşların oluşturulması, kurulması ve yeniden adlandırılması, ABD Anayasası doğrultusunda, yalnızca Kongrenin yetkisi altında bulunuyor.

