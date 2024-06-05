Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD Temsilciler Meclisi onayladı: Yasa geçerse UCM görevlileri cezalandırılabilecek

ABD Temsilciler Meclisi onayladı: Yasa geçerse UCM görevlileri cezalandırılabilecek

Düzenleyen:
- Güncelleme:
ABD Temsilciler Meclisi onayladı: Yasa geçerse UCM görevlileri cezalandırılabilecek

Dünya Haberleri

ABD Temsilciler Meclisi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) görevlilerini cezalandıracak yasa tasarısını onayladı.

Temsilciler Meclisi, aralarında Başbakan Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu üst düzey İsrailli yetkililerin tutuklanmasını isteyen Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin cezalandırılmasını öngören Cumhuriyetçilerin desteklediği yasa tasarısını kabul etti. 

DEMOKRATLARDA GAZZE ÇATLAĞI

Tasarı 247'ye karşı 155 oyla Temsilciler Meclisi'nden geçti. 42 Demokrat, 205 Cumhuriyetçiye katılarak tasarı lehinde oy kullandı ve böylece Demokratların Gazze'deki savaş konusundaki bölünmüşlüğü daha da açığa çıktı. İki Cumhuriyetçi ise mevcut oyu kullandı. 

Louisiana Cumhuriyetçilerinden Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson yaptığı açıklamada, “UCM bu eyleminden dolayı cezalandırılmalıdır. Bunun devam etmesine izin veremeyiz" dedi.

YASA NEYİ ÖNGÖRÜYOR?

Teksaslı Cumhuriyetçi Temsilci Chip Roy tarafından sunulan ve 70'ten fazla Cumhuriyetçi tarafından desteklenen yasa, “ABD ve müttefiklerinin korunan herhangi bir kişisini soruşturmak, tutuklamak, gözaltına almak veya kovuşturmak için herhangi bir çabaya” dahil olanlara yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Yaptırımlar arasında UCM yetkililerinin ABD vizelerinin iptal edilmesi, ABD'ye girişlerinin engellenmesi ve mülk edinmelerinin engellenmesi de yer alıyor. 

Temsilciler Meclisi Demokrat Grubu'nun başkanlığını yürüten Kaliforniya Temsilcisi Pete Aguilar, partisinin üyelerinin tasarıya karşı çıkmalarına rağmen İsrail'i desteklemeye devam ettiklerini söyledi. 

Düzenleyen:  - Dünya
Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye tepki! 'Aday olsa da olmasa da'A Milli Takım'a EURO 2024 öncesi kötü haber! Ozan Kabak oyundan sedyeyle çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
NASA: Hubble Uzay Teleskobu bozuldu - DünyaNASA: Hubble Uzay Teleskobu bozulduSlovenya Filistin Devleti'ni resmen tanıdı - Dünya1 ülke daha resmen tanıdıİsrail, ABD ile 25 adet F-35 alımı için anlaşma imzaladı - DünyaHem satacak hem ödeyecekNetanyahu ile telefonda görüşen Macron: Filistinlilerin çektiği çile sona ermeli - DünyaMacron: Filistinlilerin çektiği çile sona ermeliABD Başkanı Biden Netanyahu'nun Gazze'deki savaşı siyasi kariyeri için uzattığını söyledi - DünyaBiden Netanyahu'nun ipini çektiMeksika'daki seçimlerde kan aktı! Kadın belediye başkanı öldürüldü - DünyaKadın belediye başkanı öldürüldü
Sonraki Haber Yükleniyor...