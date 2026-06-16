Milyonlarca öğrenci ve veli, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarihi ve yaz tatilinin başlangıcını merak ediyor. ''Karneler ne zaman alınacak?'' sorusu gündemin merkezindeyken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma takvimiyle birlikte karne günü, yaz tatili başlangıcı ve yeni eğitim öğretim yılına ilişkin önemli tarihler netleşti.

Okullarda son haftalara girilirken öğrenciler de uzun yaz tatili öncesinde karne heyecanı yaşamaya hazırlanıyor. Okulların kapanmasına sayılı günler kala gözler tek bir sorunun cevabında; Karneler ne zaman alınacak?

Karneler ne zaman alınacak? 2026 yaz tatili ve karne günü için geri sayım başladı!

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında öğrenciler karnelerini 26 Haziran 2026 Cuma günü alacak. Aynı gün ders zili son kez çalacak ve milyonlarca öğrenci yaklaşık üç aylık yaz tatiline başlayacak.

Karneler ne zaman alınacak? 2026 yaz tatili ve karne günü için geri sayım başladı!

2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra yaz tatiline çıkacak.

Karneler ne zaman alınacak? 2026 yaz tatili ve karne günü için geri sayım başladı!

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi de kamuoyuyla paylaştı. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.

Öğrenciler için yeni eğitim dönemi ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum programları bir hafta önceden gerçekleştirilecek.

Ortaokul 5'inci sınıf, lise hazırlık ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonlarda kalacak öğrenciler için de rehberlik ve uyum çalışmaları düzenlenecek.

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