Sanatçı Özcan Deniz, bir süredir aralarında sorun yaşandığı bilinen ağabeyi Ercan Deniz hakkında hukuki süreç başlatmaya hazırlandığını açıkladı. Deniz, mal varlığı ve gelirleriyle ilgili usulsüz işlemler yapıldığını öne sürerek, yaşananlarla ilgili açılacak davalarla tüm detayların ortaya çıkacağını belirtti.

Sabah'a konuşan Özcan Deniz, yıllardır güvendiği ailesi tarafından mağdur edildiğini iddia ederek, yaşadığı sürecin kendisi için ağır sonuçları olduğunu ifade etti.

“1 MİLYAR TL’Yİ AŞAN MAL VE PARAYI KAYBETTİM”

Özcan Deniz, ağabeyi tarafından kendisine ait mal varlığı ve gelirler üzerinde usulsüz işlemler gerçekleştirildiğini iddia etti. Kendisine ait bir evin devredildiğini belirten Deniz, bu süreçte 1 milyar TL'yi aşan maddi kayıp yaşadığını ve çeşitli kişi ile şirketler aracılığıyla üzerine borç bırakıldığını öne sürdü.

“1 milyar liramın üstüne yattı” deyip açıkladı! Özcan Deniz’den ağabeyi hakkında flaş karar…

Deniz, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bana ait olan evi devretti ancak bunun karşılığında değeri 1 milyar TL'yi aşan mal ve parayı kaybettim. Üstelik çeşitli kişi ve şirketler üzerinden üzerime borçlar bırakıldı. Yaklaşık 30 milyon TL'lik icra yüküyle karşı karşıya kaldım."

Yaşadığı sürecin kendisi için büyük bir maddi ve manevi yıkım olduğunu dile getiren Deniz, ailesine duyduğu güven nedeniyle bu noktaya geldiğini söyledi.

“1 milyar liramın üstüne yattı” deyip açıkladı! Özcan Deniz’den ağabeyi hakkında flaş karar…

AİLEM DİYE HER ŞEYİMİ ÖNLERİNE SERDİM”

Deniz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben maddi manevi çok ağır bir bedel ödedim. 35 yıllık bir bedel bu. Kısmen benim hatamdı. Güvendim, ailem diye bütün her şeyimi önlerine serdim ama maalesef ağır bir şekilde dolandırıldım. Ve son kertede yakamdan düşsünler diye çok ağır bir bedel ödedim. Fakat bu bedeli hakları zannetmeye başladılar. Hatta 'Eksik verdin fazlasını ver' demeye başladılar. Dur noktaları olmayan, kontrolsüz bir şebeke var karşımda..."

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