Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Dünya > ABD'den Gazze’ye 11. hava yardımı

ABD'den Gazze’ye 11. hava yardımı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;den Gazze’ye 11. hava yardımı

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail'in Gazze'ye yönelik kanlı saldırıları devam ederken,çatışmaların başından bu yana İsrail'e destek veren ABD, açlıkla sınanan Gazze halkına havadan 11. yardımı gönderdi.

İsrail’in kanlı saldırıları sürdürdüğü ve sivillerin açlıkla mücadele ettiği Gazze'de karadan insani yardımlar kısıtlanırken, havadan yardımlar sürüyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, “Devam eden çatışmalardan etkilenen sivillere temel yardım sağlamak amacıyla bugün yerel saatle 12.12’de Gazze Şeridi’nin kuzeyinde 11. havadan insani yardım indirme operasyonu gerçekleştirildi. Ortak operasyonda ABD askerleri ile 2 C-130 ve 1 C-17 Globlemaster III tipi uçak yer aldı. ABD’ye ait uçaklar 35 bin 700’den fazla hazır gıdayı ve 31 bin 800 şişe içme suyunu büyük bir ihtiyaç bölgesi olan Kuzey Gazze’ye indirerek sivillerin kritik yardımlara erişimini sağlamıştır” ifadeleri kullanıldı.

ABD'den Gazze’ye 11. hava yardımı - 1. Resim

Açıklamada, ABD Savunma Bakanlığının havadan yardım indirme operasyonlarının, ABD ve ortak ülke hükümetlerinin insanların acılarını hafifletmeye yönelik devam eden çabalarına katkıda bulunduğu belirtilirken, havadan teslimatlarının devam etmesinin planlandığı aktarıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Biden'dan Netanyahu'yu kızdıracak çıkış! İsrail'de erken seçime destek verdi - Dünyaİsrail'de erken seçime destek verdiG7'den İran'a Rusya uyarısı - DünyaG7'den İran'a Rusya uyarısıİtalya'dan NATO'ya Ukrayna uyarısı: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir - Dünya'3. Dünya Savaşı anlamına gelir'İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant: Gazze’de idarenin Filistin yönetimine bırakılması kötünün iyisi - Dünyaİsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant: Gazze’de idarenin Filistin yönetimine bırakılması kötünün iyisiRusya’da olaylı seçim! Sandıklara boya döküldü, oy verme kabini ateşe verildi - DünyaRusya’da olaylı seçim!BM Genel Kurulu'ndan İslamofobi kararı - DünyaBM Genel Kurulu'ndan İslamofobi kararıABD ve İsrail gemileri İran destekli güçler tarafından vuruldu! - DünyaKızıldeniz'de ABD ve İsrail gemileri vurulduMacron'un ortalık karıştıran sözlerine Rusya'dan cevap: Savaşa sürükleniyorlar... - DünyaMacron'un ortalık karıştıran sözlerine Rusya'dan cevap!İsrail Başbakanı Netanyahu uyarılara kulak asmıyor! Esir takasına ret, Refah'a saldırıya onay - DünyaEsir takasına ret, Refah'a saldırıya onayİsrail'in açlık silahıyla vurduğu Gazzelilerin Ramazan sofrası: Hayvan yeminden ekmek ve çay... - DünyaGazzelilerin Ramazan sofrası: Hayvan yemi ve çay
Sonraki Haber Yükleniyor...