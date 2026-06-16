Son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle dikkat çeken başarılı oyuncu Ece İrtem'in hayatını kaybettiği açıklandı. Genç yaşta gelen ölüm haberi sonrası hem oyuncunun kariyeri hem de özel hayatına ilişkin detaylar kamuoyunun gündemine oturdu. Dizinin takipçileri ve oyuncunun hayranları ''Ece İrtem'in çocuğu var mı, evli mi?'' sorusunu araştırmaya başladı.

35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'in vefat haberi kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Oyuncunun evinde meydana gelen olay sonrası başlatılan incelemeler sürerken, ölüm nedenine ilişkin kesin sonucun yapılacak adli tıp incelemelerinin ardından netleşeceği bildirildi. İlk açıklamalarda Ece İrtem'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilmişti. Ece İrtem'in ölüm nedeni için kesin açıklamanın otopsi sonrası yapılacağı ifade edildi. Peki, Ece İrtem'in çocuğu var mı, evli mi?

Ece İrtemin çocuğu var mı, evli mi? Kızılcık Şerbetinin Işılı hayatını kaybetti

ECE İRTEM'İN ÇOCUĞU VAR MI?

Ünlü oyuncunun vefatının ardından büyük üzüntü yaşayan yüz binlerce takipçi "Ece İrtem'in çocuğu var mı?" sorusunu da gündeme getirdi. Mevcut bilgiler doğrultusunda oyuncunun çocuk sahibi olduğuna ilişkin kamuoyuna açıklanmış bir bilgi ise bulunamadı.

Ece İrtemin çocuğu var mı, evli mi? Kızılcık Şerbetinin Işılı hayatını kaybetti

ECE İRTEM EVLİ Mİ?

Ece İrtem'in evli olduğuna dair doğrulanmış herhangi bir bilgi de kamuoyuna yansımadı. Kariyeri boyunca özel hayatını medya gündeminden uzak tutan oyuncu, röportajlarında da daha çok mesleki çalışmalarından söz etmişti. Bu nedenle de Ece İrtem'in bekar ve çocuk sahibi olmadığı bilinmekte.

Ece İrtemin çocuğu var mı, evli mi? Kızılcık Şerbetinin Işılı hayatını kaybetti

ECE İRTEM NEDEN ÖLDÜ, ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

Vefatının ardından en çok merak edilen konu Ece İrtem'in ölüm nedeni oldu. Yapılan ilk değerlendirmelerde kalp krizi ihtimali üzerinde durulduğu belirtilirken, uzman raporları tamamlanmadan kesin bir sonuca ulaşılamayacağı ifade edildi.

Hukuki süreci takip eden isimler tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve nihai değerlendirmenin otopsi sonucunda yapılacağı aktarıldı. Bu nedenle Ece İretm'in ölüm nedenine ilişkin resmi açıklamanın ilerleyen günlerde paylaşılması bekleniyor.



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