ABD'den Netanyahu'nun planına cevap: Gazze'nin işgaline karşıyız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusunun Gazze'de "süresiz özgürlüğe" sahip olacağı savaş sonrası Gazze planına cevap verdi. Blinken, Washington'un Gazze Şeridi'nin İsrail tarafından yeniden işgal edilmesine ya da topraklarının küçültülmesine karşı olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'un Gazze Şeridi'nin İsrail tarafından yeniden işgal edilmesine ve boyutunun küçültülmesine karşı olduğunu bir kez daha teyit etti.

Blinken'ın açıklamaları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusunun Gazze'de "süresiz özgürlüğe" sahip olacağı savaş sonrası Gazze planına cevap niteliğindeydi.

"GAZZE'NİN YENİDEN İŞGALİ SÖZ KONUSU OLMAMALIDIR"

G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Buenos Aires'te bulunan Blinken, şunları söyledi:

"Gazze, terörizm için bir platform olamaz. İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmesi söz konusu olmamalıdır. Gazze topraklarının büyüklüğü azaltılmamalı."

Blinken, İsrail'in güvenlik endişelerini anladığını, ancak bu endişelerin "orantılı ve ayrım gözetmeksizin" ele alınması gerektiğini vurguladı.

"BİNLERCE KONUT İNŞA ETMELİYİZ"

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Maale Adumim gibi yerleşim yerlerinde ve Batı Şeria genelinde İsrailliler için binlerce yeni konut inşa etme çağrısında bulundu.

Blinken ise "yeni yerleşimlerin kalıcı barışa ulaşmada ters etki oluşturduğunu ve uluslararası hukuka da aykırı olduğunu" söyledi. Blinken, "Yönetimimiz yerleşimlerin genişletilmesine kesin bir şekilde karşı çıkmaya devam etmektedir. Bize göre bu durum İsrail'in güvenliğini güçlendirmek yerine zayıflatmaktadır" dedi.