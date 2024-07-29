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ABD'den Ukrayna'ya yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ek güvenlik yardımı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;den Ukrayna&#039;ya yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ek güvenlik yardımı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD, Ukrayna-Rusya savaşına dışarıdan müdahil olmaya devam ediyor. Pentagon tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'ya 1,5 milyar dolar ek güvenlik yardımı yapılacağı belirtildi.

ABD, Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI) fonlarından Ukrayna’ya yaklaşık 1,5 milyar dolarlık yeni bir güvenlik yardımı paketini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ek güvenlik yardımının Ukrayna’nın kritik savunma ihtiyaçlarını karşılayacağı belirtildi.

Açıklamada, yardım paketinde Ukrayna'ya hava savunma önleyicileri, roket sistemleri, topçular için mühimmat ve tanksavar silahları dahil olmak üzere temel yetenekler sağlandığı kaydedildi.

Yaklaşık 1,5 milyar dolar değerindeki güvenlik yardımının USAI fonlarından kullanıldığı, buna ABD Başkanlık yetkisi dahilinde kullanılan 200 milyon doların da dahil olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu yardımların USAI paketinden kullanılan 20’nci, Ağustos 2021’den bu yana Pentagon envanterinden sağlanan 62’nci ekipman dilimi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI), Pentagon öncülüğünde, Rusya’ya karşı Ukrayna ordusunun daha fazla eğitilmesi, teçhizatlandırılması ve danışmanlık yapılması amacıyla yaklaşık 50 ülkenin dahil olduğu bir fonlama programı olarak yürütülüyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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