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ABD'den Ukrayna'ya yeni yardım

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;den Ukrayna&#039;ya yeni yardım

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Geçtiğimiz günlerde Almanya'nın 2025 itibari ile Ukrayna'ya askeri yardım yapılmayacağını açıklamasının ardından. Bir açıklama da ABD'den geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada yardımın Savunma Bakanlığının envanterinden sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada Ukrayna'ya HIMARS için ilave mühimmat, topçu mermileri, Javelin ve AT-4 tanksavar füzeleri, güdümlü TOW füzeleri gibi mühimmatın yanı sıra ambulans, yıkım ve tıbbi ekipman ile eğitim hizmetlerinin tedarik edileceği belirtildi.

Ukrayna'nın bağımsızlığının 33'üncü yılını kutladığı ifade edilen açıklamada, bu yardımın ABD'nin "Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendisini savunmasına" bağlılığını ortaya koyduğu vurgulandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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