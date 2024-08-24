ABD'den Ukrayna'ya yeni yardım

Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: Anadolu Ajansı 24 Ağustos 2024 11:28 - Güncelleme: 24 Ağustos 2024 11:31 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Geçtiğimiz günlerde Almanya'nın 2025 itibari ile Ukrayna'ya askeri yardım yapılmayacağını açıklamasının ardından. Bir açıklama da ABD'den geldi.

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