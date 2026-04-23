İran Dini Lideri Ali Hamaney'in öldürülmesi ile başlayan ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta ateşkes süreci devam ederken Tel Aviv çatışmaları yeniden başlatmaya yönelik niyetini açık etti. Hamaney'in halefi olarak Tahran'da liderlik koltuğuna oturan oğlu Mücteba Hamaney'i hedef alan İsrail Savunma Bakanı Katz, "İsrail, Hamaney hanedanlığını ortadan kaldırmak için ABD’den yeşil ışık bekliyor" ifadelerini kullandı. Katz, Tel Aviv'in savaşı yeniden başlatmaya hazır olduğunu dile getirdi.

"SAVAŞI YENİDEN BAŞLATMAYA HAZIRIZ"

ABD-İran arasındaki hassas ateşkes sürerken İsrail’den bölgedeki gerilimi yükseltebilecek yeni bir açıklama geldi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, bölgedeki ve taraflar arasındaki değerlendirmesinde, "İsrail, İran'a karşı savaşa yeniden başlamaya hazır. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) savunma ve saldırı açısından hazırlıklı halde ve hedefler belirlenmiş durumda" dedi.

HAMENEY AİLESİ İÇİN YEŞİL IŞIK TALEBİ

Katz, "İsrail, Hamaney hanedanlığını tamamen ortadan kaldırmak ve İran’ın enerji ile elektrik altyapısını hedef alarak ülkeyi ‘karanlık çağlara’ döndürmek için ABD’den yeşil ışık bekliyor" ifadelerini kullandı.

"İRAN'I ÇÖKERTECEĞİZ" TEHDİDİ

İran’a yönelik muhtemel yeni saldırıların çok daha ağır olacağını savunan İsrailli bakan, "Bu seferki saldırı farklı ve ölümcül olacak. En acı verici noktalara yıkıcı darbeler indirecek, (İran’ın) temellerini sarsacak ve çökecektir" şeklinde konuştu.

