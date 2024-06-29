AB’de faşizmin ayak sesleri! AP seçimi sonrası Batı’da ‘28 şubat’ endişesi

Fransa, Hollanda, Almanya, İtalya, Avusturya, Belçika dâhil Avrupa kıtasında aşırı sağ ve faşist eğilimler ya doğrudan iktidar koltuğuna oturdu veya iktidar ortağı durumuna geldi...

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - ‘Özgürlükler adası’ olarak nitelendirilen Avrupa, siyasi olduğu kadar kültür, sanat, din, edebiyat, fikir ve temel insan haklarına saygı konusunda da aks değiştiriyor. Yükselen sağ paradigma Avrupa’da siyasi denklemi altüst ederken Avrupa’nın içerisinde olduğu durum “Batı’nın 28 Şubat’ı” olarak nitelendiriliyor. Farklı etnik grup ve dinlere karşı artan resmî ihlallere 7 Ekim sonrası yaşanan Gazze katliamına Avrupa’nın verdiği radikal destek de tartışmaları farklı boyutlara taşıdı. Bununla birlikte Fransa, Hollanda, Almanya, İtalya, Avusturya, Belçika dahil Avrupa kıtasında aşırı sağ ve faşist eğilimler ya doğrudan iktidar koltuğuna oturdu veya iktidar ortağı durumunda. Yarın sandığa gidecek olan Fransa’da Emmanuel Macron, yaşananları “iç savaşın ayak sesleri” olarak nitelendirirken Avrupalı Türk siyaset ve tarih bilimcisi Yasin Baş, tablonun her geçen gün daha da ağırlaştığını kaydetti.

TARİHÎ KIRILMA

Gazetemize konuşan Yasin Baş’a göre kıta genelinde tarihî bir kırılma yaşanıyor. Yasin Baş “Fransız sağ popülistlerinin Avrupa seçimlerindeki açık başarısı ile birlikte Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ulusal Meclis’i feshetme ve erken seçim çağrısı yapma kararı aldı. Avrupa Parlamento seçimlerinde yüzde 32 oy alan alan Marine Le Pen liderliğindeki sağ popülist parti Rassemblement National’in (RN) hükûmet ortağı olması ve başbakanı belirlemesine kesin gözüyle bakılıyor. Yine seçim sonuçları Almanya’da hükûmet ortaklarına (SPD, Yeşiller ve FDP) güvensizlik olarak yorumlanıyor. Alman muhalif CSU lideri Markus Söder ve CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann, Olaf Scholz’a da seçim kararı alma çağrısı yaptı. Fransa’da alınan erken seçim kararı, Belçika Başbakanı Alexander De Croo’nun istifası genel anlamda krizi tetikleyen unsurlar oldu. Bu zincir devam ediyor” ifadelerini kullandı.

İSLAM DÜŞMANLIĞI

Avrupa’da yaşanan siyasi-sosyal değişimin temelinde ırkçılık ve İslam düşmanlığının yattığını vurgulayan Yasin Baş “Şu an sağ popülist güzellemesi yapılan ve Almanya’da ikinci parti konumundaki AfD özünde ırkçı, faşist, İslam ve yabancı düşmanı bir parti. Aynı durum Fransa, Hollanda, Danimarka, İsveç, Belçika ve İtalya gibi ülkelerde de geçerli. Avrupa’daki sağa kayışın bazı sonuçlar doğurması mümkün. Mesela Brüksel’in Dublin Yönetmeliği de dâhil olmak üzere AB sığınma anlaşmalarının fiilen geçersizliğini kabul etmek zorunda kalacağından korkuluyor. Bu da kaçınılmaz olarak mesela Türkiye ile olan iltica anlaşmasının yeniden müzakere edilmesine yol açabilir. Diğer ihtimal ise AB’nin dış sınırlarındaki durumun gerginliğini koruması hâlinde AB içinde kalıcı sınır kontrollerine geri dönme ihtimali. Yani Schengen Anlaşması tarih olabilir. Buna ek olarak aşırı sağcı ve sağ popülist partilerin Rusya’ya karşı mücadelesinde Ukrayna’ya mali ve maddi destek verilmesine karşı çıkması da ilginç bir konu. Ancak şu da unutulmamalı ki AB’nin yönü esas olarak Avrupa Parlamentosunda değil Avrupa Konseyi tarafından belirlenmektedir. Konsey şimdilik Avrupa seçimlerinden etkilenmiyor. Devlet ve hükûmet başkanlarından oluşan Avrupa Konseyinde merkez sağ EPP ittifakının partileri şu anda 13 üyeye sahip ve en büyük kampı oluşturuyorlar. Gelecekte EPP’nin Sosyalistler ve Sosyal Demokratlar (S&D) ve Yeşiller ile iş birliğine gerek duyabilir. Böyle bir senaryoda İtalya’nın faşist hükûmet başkanı Fratelli d’Italia’dan Giorgia Meloni’nin de aralarında bulunduğu sağcı güçler kilit rol oynayacak. Bir anlamda ‘kral belirleyicisi’ nitelik kazanacaklar. Avrupa seçimleri şunu açıkça gösterdi: Önümüzdeki haftalar ve aylar hem Almanya’da hem de Avrupa’nın geri kalanında sürprizlere gebe. AB’yi çalkantılı bir dönem bekliyor” dedi.

KORKU İKLİMİ HÂKİM

Seçimlerin Türkler ve diğer etnik topluluklara ve de İslam üzerindeki etkisini konuştuğumuz STK temsilcisi, araştırmacı ve siyasetçilerde endişe ve korku hâkim. Bunun en önemli göstergesi yaptıkları açıklamalarda isimlerinin geçmemesi ısrarı. Müslüman ve Türk isimler bugün gelinen noktanın 25 yıl önce ve (11 Eylül’de) başladığı konusunda mutabık. Avrupa’nın genlerinde taşıdığı haçlı zihniyetin ırkçılıkla sentezlendiği ve geri dönülmez bir yola girildiği kaydediliyor. O günden beri kar topu gibi İslam ve Müslüman düşmanlığı büyüyerek artıyor. Fransa başta olmak üzere Müslümanların asli düşman olarak hedefe konduğu bu doğrultuda cami derneklerine karşı amansız bir mücadeleye girişildi. Avrupalıların yegâne gerekçesi ise ‘radikalizm’; radikalleşme sopası. Birçok cami ve derneğin kapatıldığı son dönemde 60 yıllık kazanımların birçoğu kaybedildi. Yürütülen nefret politikalarının toplu göçü (geri dönüş) hızlandıracağı, kalanların ise ancak daha sıkı güç birliği hâlinde ayakta durabileceği fikri hâkim. Avrupalı Türkler, yeni Solingen facialarının yaşanması endişesini taşıyor ve bütün azınlıkların hukuk, medya ve STK’lar düzeyinde ciddi hazırlıklar yapması gerektiğini savunuyor. Yine Macron’un bahsettiği iç savaş tehdidinde Müslümanlar hedef unsur olarak ilk sırada yer almakta. ‘Her geçen gün büyüyen faşist dalgaya paralel İslam ve Müslüman düşmanlığı, devletler eliyle yürütülüyor’ diyen gurbetçiler, onlarca Müslüman kanaat önderinin hukuksuz olarak yargılanıp sınır dışı edildiğini belirtiyor.

FRANSA’DA 58 YERDE AŞIRI SAĞA PROTESTO

Fransa’nın başkenti Paris’te aşırı sağa karşı bir araya gelen medya, dernekler ve sendikalar geniş katılımlı bir protesto gösterisi düzenledi. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan binlerce kişi yaklaşan erken genel seçimler öncesinde yükselişte olan Ulusal Birlik Partisine (Rassemblement National) karşı sloganlar attı. Ülkenin en önde gelen işçi sendikası CGT, tarihî bir karar alarak sol koalisyon Yeni Halk Cephesine (Nouveau Front Populaire) destek çağrısında bulundu. Sendikalar protestolar için Fransa çapında 58 yeni nokta belirledi ve ülkenin dört bir yanındaki şehirlerde eş zamanlı eylem yapıldı.