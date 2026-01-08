ABD, Başkan Donald Trump'ın Venezuela'nın sosyalist hükümetini müttefike dönüştürme ve petrol akışını dikte etme amaçlı agresif politikaları kapsamında, Atlantik Okyanusu'nda Rusya bayrağı altında seyreden bir petrol tankeri ile Panama bandıralı bir diğer Venezuela bağlantılı tankere el koydu. ABD, Maduro'nun kaçırılmasının ardından, yaptırımlardan kaçınan "gölge filo" gemilerine karşı ablukayı tırmandırırken, el konulan bu tankerlerin yanı sıra, Venezuela'nın 50 milyon varil ham petrolünü satma planını da açıkladı.

ABD, Atlantik Okyanusu'nda Venezuela bağlantılı iki petrol tankerine el koyarak, Başkan Donald Trump yönetiminin Amerikan kıtasındaki petrol akışını kendi çıkarları doğrultusunda belirleme hamlesini bir üst seviyeye taşıdı. Bu eylemler, Venezuela'nın sosyalist hükümetini ABD'nin müttefiki olmaya zorlama çabalarının bir parçası olarak gerçekleşti.

OPEC üyesi Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Cumartesi günü Caracas'ta düzenlenen askeri bir baskınla kaçırılmasının ardından ABD, yaptırımlar altındaki gemilere yönelik ablukayı şiddetlendiriyor. Aynı zamanda Beyaz Saray, Trump'ın ilk döneminde 2019'da Venezuela petrolüne uygulanan bazı yaptırımları geri çekmeyi planladığını da duyurdu.

ABDnin hedefindeki gölge filo : Trump Atlantikteki baskısını artırdı

RUS BAYRAĞI ALTINDA SAHTE TANKER

Atlantik'te haftalar süren takibin ardından, Marinera adlı ham petrol tankeri dün ABD Sahil Güvenlik ve ABD askeri özel kuvvetleri tarafından yargı kararıyla ele geçirildi. Yetkililer, tankerin geçen ay gemiye binilmeyi reddettiğini ve ardından yaptırım rejiminden kaçınmak için Rusya bayrağına geçtiğini bildirdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, tankerin "sahte bir Rus petrol tankeri" olduğunu belirterek, "Temelde yaptırım rejiminden kaçınmak amacıyla Rus petrol tankeri gibi davranmaya çalıştılar" ifadelerini kullandı.

Rus denizaltısı ve gemilerinin yakınlarda bulunması, bu el koyma eyleminin Rusya ile yeni bir gerilim riskini ortaya çıkardı. Rusya, ABD'nin Venezuela'ya yönelik eylemlerini kınamış ve Ukrayna savaşı nedeniyle Batı ile zaten derin bir anlaşmazlık içinde. Kremlin'den ise, Rusya'da resmi tatil olması nedeniyle yorum talebine cevap gelmedi.

Çarşamba günü erken saatlerde, ABD Sahil Güvenlik ayrıca, Panama bandıralı M Sophia tankerine de Güney Amerika'nın kuzeydoğu kıyısı yakınlarında el koydu. ABD'li yetkililer, geminin Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA kayıtlarına göre tam yüklü olduğunu ve bunun son haftalardaki dördüncü el koyma olduğunu açıkladı.

ABD GÖLGE FİLOYU HEDEF ALDI

Eskiden Bella-1 olarak bilinen Marinera boş olsa da, ABD, bu iki tankerin Venezuela ve İran'dan yaptırımlı petrol taşımak için kullanılan bir "gölge filoya" ait olduğunu iddia ediyor. Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Stephen Miller, yaptığı açıklamada, "İzin verilen tek deniz enerji taşımacılığı, Amerikan hukuku ve ulusal güvenlikle uyumlu olan taşımacılık olacaktır" dedi. Miller, Venezuela enerji sektörü için "Amerika Birleşik Devletleri tarafından belirlenen meşru ve yetkili ticari kanallar aracılığıyla sınırsız ekonomik potansiyel" olduğunu ekledi.

Başsavcı Pam Bondi ise Marinera mürettebatının "yakalanmaktan kaçınmak için çılgınca çabalar" gösterdiğini ve Sahil Güvenlik emirlerine uymadığını belirterek, bu nedenle cezai suçlamalarla karşı karşıya kalacağını söyledi.

ABD, VENEZUELA PETROLÜNÜ SATACAK

Cumhuriyetçi Trump, Salı günü yaptığı açıklamada, ABD'nin, ülkenin en büyük rezervlerine sahip olmasına rağmen uzun süredir gerileme içinde olan petrol sektörünü canlandırma planının ilk adımı olarak, ABD yaptırımları altında Venezuela'da kalan 50 milyon varile kadar ham petrolü rafine edip satacağını söyledi.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, bu anlaşmayı mümkün kılmak için ABD'nin Çarşamba günü Venezuela petrolüne yönelik yaptırımları "seçici olarak geri çektiğini" belirtti. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez de ülkesinin ABD ile bir anlaşmaya açık olduğunu, "Venezuela'nın tüm tarafların yararlandığı enerji ilişkilerine açık" olduğunu söyledi.

Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA, Çarşamba günü ABD ile müzakerelerin sürdüğünü ve masadaki şartların "her iki taraf için de yasal, şeffaf ve faydalı koşullara dayanan kesinlikle ticari işlemler" olduğunu doğruladı. Ancak Financial Times, ABD petrol şirketlerinin Trump'ın dış politikasındaki dalgalanma göz önüne alındığında ülkeye yatırım yapma konusunda tereddütlü olduğunu ve Cuma günkü Beyaz Saray toplantısında "ciddi garantiler" isteyeceğini bildirdi.

