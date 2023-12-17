ABD sahaya iniyor! Uçak gemisi rota kırdı, USS Eisenhower Yemen'e doğru ilerliyor

17 Aralık 2023 12:22 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 12:39

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail'in yayın organlarından Kanal12'nin aktardığı bilgilere göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun uyarısının ardından Amerikan Gerald Ford uçak gemisinin yanı sıra USS Eisenhower da Basra Körfezi’den ayrıldı. Amerikan uçak gemisinin çok sayıda savaş uçağı ve savaş gemileriyle Umman Denizi'ne gittiği belirtiliyor. "Eisenhower" adını taşıyan uçak gemisinin ve beraberindeki savaş gemilerinin, geçtiğimiz ay Basra Körfezi'ne ulaştığı bildirildi. Uçak gemisi kısa süre önce Umman Denizi'ne nakledildi.

USS Eisenhower, Amerikan hükümeti tarafından İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e gönderilmişti. Uçak gemisi, Kızıldeniz'in ardından Basra Körfezi'ne kadar ilerlemişti. Şimdi ise uçak gemisinin Aden Körfezi'ne nakledildiği ortaya çıktı.

USS Eisenhower önderliğindeki Taarruz Grubu'nun kısa süre sonra Umman Denizi'nden Yemen'in güneybatı açıklarına ulaşması bekleniyor.

ABD YEMEN'DE HUSİLERE KARŞI SALDIRI MI PLANLIYOR?

Politico'nun haberine göre ise, ABD'nin uçak gemisini Yemen'e nakletmesinin asıl sebebi Yemen'deki Husilere karşı muhtemel bir saldırıya destek olmak.

İki ABD'li yetkiliye göre, Biden hükümeti, Husilerin dün Kızıldeniz'de İsrail bandıralı veya İsrail limanlarına giden gemilere yönelik saldırı başlatmasının ardından, Yemen'deki Husilere karşı saldırı seçeneklerini aktif olarak değerlendiriyor.

Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı), Eisenhower savaş gemisinin başını çektiği Taarruz Grubu'nu Basra Körfezi'nden Yemen kıyısı açıklarındaki Aden Körfezi'ne taşıdı. İsmini vermek istemeyen ABD'li üst düzey yetkili, ordunun komutanlara Husileri vurma seçeneği sunduğunu söyledi.

"ABD, İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN KORKTU" YORUMU

Kanal12 televizyonu, ABD'nin, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun uyarısı nedeniyle uçak gemisini Basra Körfezi'nden çekmiş olabileceği üzerinde durdu. ABD hükümet raporlarına dayandırılan haberde, "ABD'nin Körfez’deki askeri varlığı nedeniyle İran'la gerginlik yaşanmasından korktuğu" yönünde yorum yapıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, savaş gemisinin mürettebatıyla yapılan telsiz konuşmasının videosunu yayınladı. İşte o diyalog:

Devrim Muhafızları: "Amerikan savaş gemisi 58, burası Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri. 16. Kanaldan konuşuyorum."

Savaş gemisi: "Burası Amerikan gemisi 58, 16. Kanaldayız."

Devrim Muhafızları: "Kaptan, helikopterlerinizin bizim gemilerimizle olan mesafesini koruyun."

Savaş gemisi: "Burası Amerikan savaş gemisi 58. Helikopterlerimiz ve gemilerimiz uluslararası sularda hareket ediyor."

Devrim Muhafızları: "Amerikan savaş gemisi 58, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri konuşuyor. Sizin helikopterleriniz profesyonelce olmayan ve tahrik edici bir şekilde uçuyor. Helikopterlerinizi derhal bu bölgeden çekin. Devrim Muhafızları'na ait birkaç sürat teknesi şu an size yaklaşıyor. Size, helikopterlerinizi bizim gemilerden uzak tutmanızı öneriyoruz."

Savaş gemisi: "Burası Amerikan savaş gemisi 58. Anlaşıldı."