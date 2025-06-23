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AB'nin yeni ülkesi belli oluyor! O ülke için tarih verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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AB&#039;nin yeni ülkesi belli oluyor! O ülke için tarih verildi
Polonya, Karadağ, AB, AB Üyeliği, NATO, Duda, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Karadağ'ın 2028'de AB'nin yeni üyesi olacağına dair güçlü inancını dile getirdi. Karadağ lideri Milatovic, AB üyelik hedefi için 2026'ya kadar müzakereleri tamamlama kararlılığını açıkladı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki resmi temasları kapsamında mevkidaşı Jakov Milatovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Buradaki konuşmasında Orta Doğu'da tırmanan gerginlikten endişe duyduklarını belirten Duda, tarafların müzakere masasına dönmesini temenni ettiğini dile getirdi.

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KARADAĞ İÇİN TARİH VERİLDİ

Duda, Karadağ'ın her geçen gün AB üyeliğine daha çok yaklaştığını ifade ederek, "Karadağ'ın AB üyelik sürecini her zaman destekledik. Karadağ'ın bir sonraki üye olacağını her zaman söyledik. Karadağ'ın hedeflediği gibi 2028'de AB'nin bir sonraki üyesi olacağına inancımız tam." dedi.

Milatovic de çatışmaların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini belirterek, "Orta Doğu ve Ukrayna söz konusu olduğunda Karadağ'ın dış politikası AB ile uyumludur." ifadesini kullandı.

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NATO ZİRVESİ ÖNCESİ AB VURGUSU

Karadağ'ın bu hafta içinde AB üyelik süreci kapsamında 5'inci faslı kapatacağını söyleyen Milatovic, "2026 sonuna kadar üyelik müzakerelerini tamamlamak istiyorsak daha hızlı ilerlemeliyiz." diye konuştu.

Milatovic, Polonya'ya Karadağ'ın AB üyelik sürecine verdiği destek nedeniyle teşekkür ederek, yarın Duda ile NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Hollanda'nın Lahey kentine gideceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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