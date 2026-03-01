Afganistan yönetimi, Pakistan’ın 22 Şubat’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 52 kişinin hayatını kaybettiğini, 66 kişinin yaralandığını açıkladı. Kabil yönetimi, Pakistan’a ait savaş uçaklarının başkent üzerinde uçuş yaptığını ve hava savunma unsurlarının ateş açtığını öne sürdü. Konu ile ilgili İslamabad’dan resmi bir açıklama yapılmadı.

Afganistan yönetiminin sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan'ın 22 Şubat'tan bu yana Nangarhar, Paktika, Host, Kunar ve Kandahar bölgelerini hedef aldığını bildirdi.

52 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Pakistan'ın saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 52 kişinin hayatını kaybettiğini, 66 kişinin yaralandığını belirten Fıtrat, 8 evin tamamen yıkıldığını, 14 evin kısmen hasar gördüğünü ifade etti.

Afganistan yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid de X'teki paylaşımında, Pakistan'a ait savaş uçaklarının Kabil üzerinde uçuş yaptığını ve Afgan hava savunma unsurlarının bu uçaklara ateş açtığını iddia etti.

Öte yandan Mücahid'in iddialarına ilişkin Pakistan tarafından henüz resmi açıklama yapılmadı.

