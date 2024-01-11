Afganistan'da AVM'de bombalı saldırı
Taliban yönetimindeki Afganistan bugün 2 patlama ile sarsıldı. Bir alışveriş merkezinde düzenlenen el bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Mezar-ı Şerif kentinde de patlama meydana geldi.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi bölgesindeki alışveriş merkezinde el bombasıyla saldırı düzenlendi.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, saldırıda en az 2 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Zadran, 12 kişinin yaralandığını belirtti. Zadran, faillerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
BAŞKA BİR KENTTE DE PATLAMA
Öte yandan Afgan basınına göre ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde de yerel saatle 15.00 sularında bir patlama oldu ancak konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
6 Ocak Cumartesi günü de yine aynı bölgede düzenlenen bombalı saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
Kabil’de Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi bölgesi, sık sık terör örgütü DEAŞ’ın saldırılarına hedef oluyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı