Afrika artık Türk enerjisiyle dönüşüyor: 3 ülke, 3 mega proje, tek vizyon!

Enerji ve maden projeleriyle Afrika’ya çıkarma yapan ALP24, Türkiye’yi kıtada stratejik aktör haline getirdi. Namibya’dan Zambiya’ya uzanan Türk izleri, dünya gündeminde.

NAMİBYA'DA ENERJİ ÜSSÜ KURULUYOR

ALP24, Namibya’da petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına devam ederken, aynı zamanda ülkenin bölgesel enerji altyapısını güçlendirmek için yakıt depolama tesisi inşa edecek.

İnşa edilen yapılarla birlikte altyapı geliştirme, iş gücü eğitimi ve çok uluslu enerji ortaklıkları da ülkeye kazandırılacak.

BOTSVANA'DA KÖMÜR VE ELMAS, ZAMBİYA'DA YEŞİL ENERJİ

Botsvana'da ALP24, elmas ve kömür rezervleri üzerinde yeni girişimlere öncülük ediyor.

Botsvana’da elmas ve kömür rezervleri üzerinde saha çalışmaları tamamlandı, yatırımlar başlatıldı. Şirket, bu kaynakları yalnızca çıkarmakla kalmayıp, yerinde işleme tesisleri kurarak ülkeye doğrudan katma değer kazandırmayı amaçlıyor.

Zambiya’da ise yeşil dönüşüm için sahaya inildi. Elektrikli araç teknolojilerinde kritik öneme sahip bakır ve kobalt madenleri için ruhsat alındı, çevresel etki analizleri tamamlandı. İlk faz projeler, 2026 sonuna kadar devreye alınacak.

YILLARCA DIŞA BAĞIMLI KALDI, ŞİMDİ KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETECEK!

LP24’ün kömür projeleriyle ülkenin yıllardır süren ithal enerji bağımlılığı kırılıyor. Yerli üretimle enerji denklemi değişiyor, Botsvana ilk kez kendi kaynaklarıyla ayakta durmaya hazırlanıyor.

Öte yandan Zambiya’da ALP24, elektrikli araç teknolojileri ve küresel enerji dönüşümünün kritik bileşenleri olan bakır ve kobalt projelerine yatırım yapıyor. Bu projelerle hem yeşil enerji dönüşümüne katkı, hem de çevresel sürdürülebilirlik ve yerel istihdam sağlanması amaçlanıyor.

&LDQUO;AFRİKA'NIN KALKINMASI BİZİMLE HIZLANACAK'

Şirket açıklamasında, “Bu çabalarımız, yalnızca mevcut değil, gelecekteki enerji ihtiyaçlarını karşılama taahhüdümüzü de yansıtıyor” denildi. Projelerde teknoloji transferi, eğitim, kadın istihdamı, STK iş birlikleri ve altyapı yatırımları da ön planda tutuluyor.