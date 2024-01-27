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    • Almanya istihbarat skandallarıyla sarsılıyor! Ordu Merkel'in emriyle halkı izliyor

    Almanya eski Şansölye Angela Merkel döneminde yaşanan istihbarat skandallıyla sarsılıyor. Avrupa Birliği’ne yakın EU Observer'in iddiasına göre Almanya ordusunun toplumun çeşitli katmanlarına sızarak vatandaşlar hakkında istihbarat topladı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Almanya istihbarat skandallarıyla sarsılıyor! Ordu Merkel&#039;in emriyle halkı izliyor
    Merkel, Almanya, İstihbarat, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    NURETTİN YILDIZ'IN HABERİ: Alman Ordusu, istihbarat skandalıyla sarsılıyor. Avrupa Birliği’ne yakın EU Observer yayın organına göre, Almanya ordusunun toplumun çeşitli katmanlarına sızarak vatandaşlar hakkında istihbarat topladığını iddia ediyor. Almanya'nın demokratik kesimi ise ordunun istihbarat faaliyetlerini daha sıkı denetlemeyi talep ediyor.

    ALMAN ORDUSUNDAN İSTİHBARAT SKANDALI

    EU Observer'a dayanarak yapılan habere göre, Alman ordusu, cep telefonlarından internete kadar geniş bir alanda ülke vatandaşlarını izleme ve dinleme faaliyetlerini sürdürüyor. Bu faaliyetlerin yasal bir engelle karşılaşmadığı belirtiliyor.

    MERKEL DÖNEMİNDE ÇIKARILAN YASA

    Habere göre, eski Şansölye Angela Merkel döneminde çıkarılan bir yasa, Alman ordusunun istihbarat faaliyetlerini politik ve yasal gözlemlerden muaf tutmuş.

    Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un 2022 yılında yaptığı önemli açıklamada, Alman ordusunun yeniden yapılandırılacağı ve Avrupa'nın en güçlü ordularından biri haline getirileceği belirtilmişti.

    Ancak EU Observer'in elde ettiği bilgilere göre, bu süreçte sadece savunma gücü değil, aynı zamanda istihbarat gücü de önemli ölçüde arttı ve bu genişleme kontrolsüz bir hal aldı.

    Geçtiğimiz 16 Ekim'de Almanya Parlamentosu'nda gerçekleşen Parlamento Kontrol Komitesi toplantısında federal milletvekilleri, özellikle Alman ordusunun istihbarat faaliyetlerini sorgulayarak hükümeti zorlayıcı sorularla karşı karşıya bıraktı.

    ALMAN ORDUSUNA HALKI İZLEME EMRİ

    Ancak hükümet, ordu istihbarat faaliyetleri konusundaki sorulara tatmin edici cevaplar veremedi. Habere göre, ülkedeki istihbarat faaliyetlerini denetleme konusunda en üst düzeydeki kurum olan Komite'nin dahi ordu istihbarat faaliyetlerini sorgulama ve denetleme yetkisi bulunmuyor.

    Alman ordusunun geniş ve etkin bir istihbarat toplama ve izleme ağı kurduğuna dair elde edilen bilgiler, ortam dinleme, cep telefonu takibi, internet kullanımı analizleri gibi birçok alanda faaliyet gösterdiğini ortaya koyuyor. Alman demokratlarını endişelendiren ise ordunun yurtiçindeki Alman vatandaşlarını gözetlemesi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MerkelAlmanyaİstihbarat
    Haberler > Dünya > Almanya istihbarat skandallarıyla sarsılıyor! Ordu Merkel'in emriyle halkı izliyor
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