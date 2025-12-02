Almanya’da bir nakliye kamyonundan orduya ait yaklaşık 20.000 adet mermi çalındı. Savunma Bakanlığı sözcüsü, durumu ‘önemli bir güvenlik olayı’ olarak nitelerken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Almanya’da orduya ait yaklaşık 20.000 mermi, Saksonya-Anhalt eyaletindeki Burg yakınlarında park halindeki bir nakliye kamyonundan çalındı.

Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü Alman gazetesi Der Spiegel'e yaptığı açıklamada, olayı ‘ciddi bir güvenlik ihlali’ olarak nitelendirerek, ‘bu tür bir mühimmatın yanlış ellere geçmemesi gerektiğini’ kaydetti.

Edinilen bilgilere göre kamyon şoförü, Salı sabahı teslimat için gittiği sırada hırsızlığı fark etti.

İlk incelemelere göre, çalınan mühimmatlar arasında yaklaşık 10.000 adet gerçek tabanca mermisi, 9900 adet saldırı tüfeği eğitim mermisi bulunduğu bildirildi.

Öte yandan Bakanlık sözcüsü, nakliye şoförünün güvenlik kurallarını ihlal ederek, geceyi bir otelde geçirdiğini söyledi. Ancak kurallara göre, askeri mühimmatın her an gözetim altında tutulması gerekiyordu.

Polis ve askeri yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütüyor. Bununla birlikte, aracın izlenmiş olabileceği ve söz konusu soygunun uzun süredir plan



