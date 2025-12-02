İngiltere’nin Southampton kentindeki bir alışveriş merkezinin çatısından düşen adam hayatını kaybetti. Olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İngiltere’nin Southampton kentindeki Westquay alışveriş merkezinin çatısına çıkan bir adam metrelerce aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hampshire Polisi sözcüsünden yapılan açıklamada, "Southampton'daki West Quay Yolu üzerindeki Westquay'de yüksekten düşen bir adamla ilgili ihbar aldık. Maalesef adam olay yerinde hayatını kaybetti. Ailesine haber verildi" ifadelerine yer verildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, adamın ailesine de haber verildi.

