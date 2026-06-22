Avrupa Parlamentosu'nda yıllardır gündemde olan yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Belçika yargısı, Yunanistan'ın tanınmış siyasetçilerinden Dimitris Avramopulos hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Avrupa Parlamentosu'nu sarsan yolsuzluk soruşturmasında yeni bir isim daha gündeme geldi. Belçika yargısının, Yunan siyasetçi Dimitris Avramopulos hakkında yolsuzluk skandalıyla bağlantılı olabileceği şüphesiyle gözaltı kararı çıkardığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Belçikalı savcılar tarafından alınan karar Yunan makamları ve Atina Başsavcılığına iletildi. Kararın ardından Avramopulos'un avukatıyla birlikte savcılığa giderek dosya hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Halen Yunanistan Parlamentosu'nda milletvekili olarak görev yapan Avramopulos'un gözaltına alınabilmesi için öncelikle yasama dokunulmazlığının kaldırılması gerekiyor. Bu nedenle sürecin siyasi ve hukuki boyutlarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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HAKKINDAKİ İDDİALARI REDDETTİ

Soruşturmanın merkezinde, Avramopulos'un 2019 yılından itibaren yolsuzlukla mücadele alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşuyla yürüttüğü çalışmalar bulunuyor. Belçika makamları, söz konusu faaliyetlerin Avrupa Parlamentosu'ndaki geniş kapsamlı yolsuzluk ağıyla bağlantısını araştırıyor.

Hakkındaki iddiaları reddeden Avramopulos ise söz konusu çalışmalardan elde ettiği 75 bin avroluk geliri resmi olarak beyan ettiğini ve tüm faaliyetlerinin yasal çerçevede yürütüldüğünü savundu.

NE OLMUŞTU?

Avrupa Parlamentosu'ndaki yolsuzluk skandalı, 2022 yılında dönemin AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili'nin Belçika polisi tarafından gözaltına alınmasıyla dünya gündemine oturmuştu. Soruşturma kapsamında bazı milletvekilleri ve parlamento çalışanlarının, çeşitli ülkeler adına karar alma süreçlerini etkilemek için rüşvet aldığı iddia edilmiş, yapılan operasyonlarda yaklaşık 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmişti.

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