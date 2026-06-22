Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 1. Lig'de takım harcama limitlerini belirledi.

TFF'den yapılan açıklamada dosya sunmayan Boluspor'a limit tanımlanmadığı bildirildi. Kulüp Lisans Kurulunun 15 Aralık'a kadar ve her iki transfer döneminin son günü gerçekleştirilecek başvurularla limitleri yeniden düzenleyebileceği kaydedildi.

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1. Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri şöyle:

Takımlar Limit (TL)

Esenler Erokspor 476.173.702

Sivasspor 431.132.006

Iğdır FK 421.039.095

Sarıyer 328.665.980

Bodrum FK 305.291.101

Antalyaspor 232.101.948

Kayserispor 232.101.948

Fatih Karagümrük 232.101.948

Bursaspor 232.101.948

Batman Petrolspor 232.101.948

Muğlaspor 232.101.948

Ümraniyespor 160.181.601

Pendikspor 158.711.721

İstanbulspor 145.094.559

Vanspor 139.577.869

Bandırmaspor 123.144.131

Ankara Keçiörengücü 108.181.421

Manisa FK 107.337.579

Boluspor -

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