TFF, 1. Lig'de takım harcama limitlerini duyurdu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 1. Lig'de takım harcama limitlerini belirledi.
TFF'den yapılan açıklamada dosya sunmayan Boluspor'a limit tanımlanmadığı bildirildi. Kulüp Lisans Kurulunun 15 Aralık'a kadar ve her iki transfer döneminin son günü gerçekleştirilecek başvurularla limitleri yeniden düzenleyebileceği kaydedildi.
TFF, Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini açıkladı
1. Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri şöyle:
Takımlar Limit (TL)
Esenler Erokspor 476.173.702
Sivasspor 431.132.006
Iğdır FK 421.039.095
Sarıyer 328.665.980
Bodrum FK 305.291.101
Antalyaspor 232.101.948
Kayserispor 232.101.948
Fatih Karagümrük 232.101.948
Bursaspor 232.101.948
Batman Petrolspor 232.101.948
Muğlaspor 232.101.948
Ümraniyespor 160.181.601
Pendikspor 158.711.721
İstanbulspor 145.094.559
Vanspor 139.577.869
Bandırmaspor 123.144.131
Ankara Keçiörengücü 108.181.421
Manisa FK 107.337.579
Boluspor -