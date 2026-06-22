Ukrayna açıklarında insansız hava aracıyla hedef alınan Türk sahipli gemide iki vatandaş yaralandı. Dışişleri Bakanlığı, mürettebatın durumunun yakından takip edildiğini açıklarken, Karadeniz’deki gerilimin bölgesel güvenliği tehdit ettiğine dikkat çekti.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı açıklarında Türk sahipli kuru yük gemisine yapılan saldırı ve yaralı 2 vatandaşın durumu hakkında açıklamada bulundu.

Karadeniz’de gerilim! Vurulan Türk gemisindeki yaralıların durumu belli oldu

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu sabah Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı açıklarında insansız hava aracıyla saldırıya uğrayan Türk sahipli, Panama bayraklı geminin mürettebatında yer alan iki vatandaşımızın yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın durumları Kiev Büyükelçiliğimiz ve Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir."

Açıklamada, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanmanın bir sonucu olarak Karadeniz'deki çıkarları ve bölgesel güvenliği tehdit eden saldırılardan duyduğu rahatsızlığın, her iki ülkenin makamları nezdinde dile getirildiği vurgulandı.

Karadeniz'de sivil gemilerin seyrüsefer emniyetinin sağlanmasının, Türkiye'nin temel öncelikleri arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, ilgili tüm taraflara bölgedeki gerilimi düşürecek önlemler alma çağrısı yapıldı.

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