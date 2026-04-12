iPhone ve Mac kullanıcıları hedef alındı. Siber zorbalar "iCloud saklama alanınız doldu, fotoğraflarınız 24 saat içinde silinecek" yalanıyla milyonları pusuya düşürdü. Apple’ın resmi dilini taklit ederek banka ve kimlik bilgilerini hedef alan bu sinsi tuzağa karşı uzmanlar sakın tıklamayın uyarısında bulundu.

Dünya genelindeki milyonlarca Apple kullanıcısı, iCloud depolama alanının dolduğunu iddia eden yeni bir siber saldırı dalgasının hedefinde.

"Fotoğraflarınız silinecek" tehdidiyle gelen e-postalara karşı uzmanlar kritik uyarıda bulundu.

İCLOUD ÜZERİNDEN BÜYÜK TUZAK

Apple kullanıcıları bugünlerde oldukça ikna edici ama bir o kadar da tehlikeli bir dolandırıcılık yöntemiyle karşı karşıya. Dolandırıcılar, kullanıcıların iCloud depolama alanının dolduğunu veya ödeme yönteminin süresinin dolduğunu iddia eden sahte e-postalar göndererek kişisel verileri ele geçirmeye çalışıyor. Özellikle fotoğrafların ve videoların kalıcı olarak silineceği korkusu yayılmak isteniyor.

Siber suçluların gönderdiği mesajlarda "Hesabınızı engelledik" ve "Harekete geçmezseniz tüm verileriniz silinecek" gibi ifadeler yer almakta. Kullanıcılar, korku dolu ifadelerle e-posta içindeki bağlantı düğmelerine tıklamaya zorlanıyor.

İlgili bağlantılar, Apple’ın resmi sitesini birebir kopyalayan ancak aslında banka ve kimlik bilgilerini çalmak amacıyla hazırlanan sahte web sitelerine yönlendiriyor.

GERÇEK MESAJLARLA KARIŞIYOR

Yöntemin en tehlikeli yanı ise Apple’ın gerçekten depolama alanı dolan kullanıcılara gönderdiği uyarı mesajlarıyla aynı zamana denk gelmesi.

UZMANLARDAN KRİTİK TAVSİYELER

Kullanıcıların iCloud saklama alanını kontrol etmek için e-postadaki linkler yerine doğrudan cihazlarının "Ayarlar" kısmından "iCloud" sekmesine gitmeleri tavsiye ediliyor. Eğer bir ödeme veya yükseltme yapılacaksa, bu işlemin sadece resmi Apple menüleri üzerinden yapılması gerekli.

