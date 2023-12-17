Arabulucudan 'ateşkes' iddiası! Hamas ve İsrail'in istekleri belli oldu

17 Aralık 2023 23:19 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 23:19

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İsrail ordusunun 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıları 72'nci gününde de devam ediyor. Bu süreçte İsrail ve Hamas arasında özellikle Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda ateşkese yönelik çabalar da sürüyor.

Adı açıklanmayan Mısırlı iki güvenlik kaynağına dayandırılan haberlere göre; İsrail ve Hamas ateşkese açık fakat anlaşmazlıklar devam ediyor.

HAMAS'IN İKİ İSTEĞİNDEN BİRİNE KABUL, DİĞERİNE RET

Kaynaklar, Hamas'ın iki isteği olduğunu belirtti. Bunlardan ilki serbest bırakılacak esirlerin listesini tek taraflı olarak belirlemek istemek. Hamas'ın diğer talebi ise İsrail güçlerinin önceden belirlenmiş hatların gerisine çekilmesi.

İsrail'in Hamas'ın esir listesini belirlemesini kabul ettiğini aktaran kaynaklar, İsrail’in ateşkesin zamanını ve süresini belirlemeden önce bir zaman çizelgesi ve esir listesini görmeyi talep ettiğini belirtti.

Kaynaklar, İsrail’in Hamas’ın talep ettiği önceden belirlenmiş hatların gerisine çekilmesi konusundaki istediğini ise kabul etmediğini aktardı.

MOSSAD BAŞKANI İLE KATAR BAŞBAKANI BİR ARAYA GELDİ

Katar Başbakanı Al Thani ile Mossad Başkanı Barnea bir araya geldi

Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde ise, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad’ın Başkanı David Barnea ile Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani’nin geçtiğimiz cuma günü Katar’ın başkenti Doha’da bir araya geldiği belirtildi. Ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılması ve esirlerin serbest bırakılmasının ele alındığı görüşmenin olumlu bir havada geçtiği aktarıldı.

Söz konusu görüşme, Barnea'nın hafta başında Doha'ya yapacağı ziyaretin İsrail hükümeti tarafından iptal edilmesinin ardından gerçekleşti.