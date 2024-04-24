Arjantin'de Devlet Başkanı Milei'ye eşi benzeri görülmemiş protesto!

Arjantin'de Devlet Başkanı Javier Milei'nin, kamu harcamalarında kesinti yapma politikası doğrultusunda eğitim harcamalarında da kesinti yapması, Arjantin genelinde kitlesel protestolara neden oldu.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin radikal kemer sıkma önlemlerinin devlet üniversiteleri üzerindeki etkisine karşı yüzbinlerce kişi protesto yürüyüşü yaparken, öğrenciler ve üniversite profesörlerine ülkenin güçlü sendikaları ve muhalif siyasi partileri de destek verdi.

ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK PROTESTO

Düzenlenen protesto, aşırı sağcı başkanın Aralık ayında iktidara gelmesinden bu yana Arjantin'in gördüğü bir dizi protestonun en büyüklerinden biri olarak yada geçti.

Havadan çekilen görüntülerde Buenos Aires'in merkezinde devan eden protestolarda insan seli yaşandığı görüldü. Benzer sahneler başka şehirlerde de görüldü. Organizatörler, üniversiteleri kapanmanın eşiğine getirdiği söylenen bütçe kesintilerine karşı Milei hükümetine geri adım atılması çağrısında bulundu.

500 BİNDEN FAZLA KİŞİ KATILDI

Buenos Aires Üniversitesi, yalnızca başkentteki protestoya 500.000'den fazla kişinin katıldığını iddia etti.

Milei, seçim kampanyası sırasında kamu harcamalarını azaltma ve ciddi ekonomik zorluklar karşısında hükümeti küçültme isteğini sembolize etmek için elektrikli testereyi sallamıştı.

Milei, ekonomiyi düzeltmek amacıyla bakanlıkları kapatmak, kültür merkezlerinin finansmanını kesmek , devlet çalışanlarını işten çıkartmak ve sübvansiyonları kesmekle suçlanıyor.

MİLEİ'DEN SAVUNMA

Pazartesi günü, ülkenin 2008'den bu yana ilk üç aylık mali fazlasını kutlarken radikal yaklaşımını savundu. Javier Milei yaptığı açıklamada "Siyasetin, sendikaların, medyanın ve çoğu ekonomik aktörün çoğunluğu bize karşıyken bile imkansızı mümkün kılıyoruz" ifadelerini kullandı.