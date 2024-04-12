Arjantin'de Milei karşıtı eylemler devam ediyor: 12 gözaltı
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Arjantin'de Milei karşıtı protestocular bir kez daha sokağa indi. Polis, kendisine taşlı saldırıda bulunan eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi, 12 kişi gözaltına alındı.
Güney Amerika ülkesi Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki 9 Haziran Bulvarı'nda toplanan yüzlerce kişi, hükümetin ekonomi politikalarına tepki gösterdi.
Kalabalık gruplar, ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarda Milei hükümeti karşıtı sloganlar attı. Polis, kendisine taşlı saldırıda bulunan protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi.
GÖZALTI VE YARALILAR VAR
Gösterilerde çıkan olaylar sonucu güvenlik güçleri 12 kişiyi gözaltına alırken, bazı kişilerin ise yaralandığı görüldü.
Öte yandan, Arjantin'in Telesur muhabiri Santiago Corei, yaptığı açıklamada, meslektaşlarından Cronico televizyonu muhabiri Diego Ricciardi'nin plastik mermiyle yüzünden vurulduğunu belirtti.
Arjantin'de Milei, devlet başkanlığı seçimini kazanmasından bu yana sol gruplar ve sendikalar tarafından sıklıkla protesto ediliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı