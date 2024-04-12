Arjantin'de Milei karşıtı eylemler devam ediyor: 12 gözaltı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 12 Nisan 2024 09:10 - Güncelleme: 12 Nisan 2024 09:35 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Arjantin'de Milei karşıtı protestocular bir kez daha sokağa indi. Polis, kendisine taşlı saldırıda bulunan eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi, 12 kişi gözaltına alındı.