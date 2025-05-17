Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Aşırı kullanım karanlığa gömdü! Binden fazla evin elektriği kesildi

Aşırı kullanım karanlığa gömdü! Binden fazla evin elektriği kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aşırı kullanım karanlığa gömdü! Binden fazla evin elektriği kesildi
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tahran Elektrik Şebekesi Takip ve Gözlem Merkezi, enerji tasarrufu uyarılarına uymayan ve aşırı tüketimde bulunan abonelere ilişkin açıklama yaptı. Ülkenin başkentinde uyarıları dikkate almayıp aşırı tüketime devam eden 1103 evin elektriğinin kesildiği kaydedildi.

İran'da, özellikle enerji kullanımı anlamında tasarruf politikası uygulanmaya devam ediyor.

Aşırı kullanım karanlığa gömdü! Binden fazla evin elektriği kesildi - 1. Resim

1103 EVİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Tahran Elektrik Şebekesi Takip ve Gözlem Merkezi, enerji tasarrufu uyarılarına uymayan ve aşırı tüketimde bulunan abonelere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ülkede elektrik enerjisinin devamlılığını ve adil dağıtımını sağlamak amacıyla abonelere tasarruflu kullanımda bulunma uyarısı yapıldığı belirtilerek Tahran’da uyarıları dikkate almayıp aşırı tüketime devam eden 1103 evin elektriğinin kesildiği kaydedildi.

Aşırı kullanım karanlığa gömdü! Binden fazla evin elektriği kesildi - 2. Resim

TASARRUF POLİTİKASI DEVAM EDİYOR

Tasarruflu kullanma çağrılarına uyarak enerji devamlılığının sağlanmasına katkıda bulunan abonelere teşekkür edilen açıklamada, halktan, aşırı aydınlatmayı azaltma, klimaları uygun derecede çalıştırma, yüksek enerji tüketen elektrikli aletleri aynı anda çalıştırmama, çamaşır ve bulaşık makinesi ile ütü gibi aletleri gece çalıştırma gibi yollarla elektrik tüketimini azaltarak elektrik sektörüne yardımcı olmaları istendi.

AĞIR BASKI 

Açıklamada, aşırı tüketim yapan abonelerin uyarı almaları ve bu uyarıları dikkate almamaları halinde elektriklerinin kesileceği aktarıldı.

Ülkede daha önce aşırı tüketimde bulunan onlarca kamu kurum ve kuruluşunun da elektriği kesilmişti.

Dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan İran, son aylarda ekonomik yaptırımların ağır baskısı, yetersiz altyapı yatırımları ve hızla artan enerji talebi nedeniyle ciddi enerji krizlerinden birini yaşıyor.

Enerji tasarrufu uygulamaları, ülkede son aylarda giderek daha fazla yaygınlaşmış durumda. Özellikle sıcak havalarda klimaların devreye girmesine bağlı olarak enerji talebinin zirveye ulaşmasıyla kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Düğün konvoyunda saygısız görüntüler! Ambulans vakaya geç kaldı: Lütfen yolu açın
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İki helikopter havada çarpıştı! Çok sayıda ölü var - Dünyaİki helikopter havada çarpıştı!Bungalov evde dehşet anlar! Tatil yaparken kabusu yaşadılar... Çocukları gözleri önünde öldü - Dünya4 yaşındaki çocuk havuzda boğulduHer yıl bu mevsimde yüzlerce kişi ölüyor! Yıldırım fırtınasının vurduğu ülkede çok sayıda kayıp var - DünyaYıldırım fırtınasının vurduğu ülkede çok sayıda kayıp varİstanbul görüşmeleri sonrası dronlu saldırı! Rusya yolcu otobüsüne saldırdı: Çok sayıda Ukraynalı hayatını kaybetti - DünyaRusya yolcu otobüsüne saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı varTrump barış diplomasisi için tarih verdi! Önce Putin sonra Zelenskiy ile görüşecek - DünyaÖnce Putin sonra Zelenskiy ile görüşecek!Şiddetli fırtına ve hortum felaketinde can pazarı: 23 kişi öldü - DünyaFırtına ve hortum felaketinde can pazarı: 23 kişi öldü
Sonraki Haber Yükleniyor...