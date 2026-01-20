Japonya'da Aso Yanardağı çevresinde turistik bir uçuş gerçekleştiren helikopter kayıplara karıştı. Helikopterde bir pilot ile Tayvan’dan iki yolcunun bulunduğu öğrenildi. Uçuş sırasında acil durum sinyali gönderildiği, ancak planlanan saatte üsse dönmediği aktarıldı. Çok sayıda ekiple arama çalışmaları yapılıyor.

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde üç kişiyi taşıyan turistik helikopter kayboldu.

YANARDAĞIN ÇEVRESİNDE UÇUYORDU

Yomiuri Shimbun gazetesinin haberine göre Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, turistik bir helikopterin Kumamoto'daki Aso Yanardağı çevresinde uçmasının planlandığı ifade edildi.

3 KİŞİYİ TAŞIYORDU

Açıklamada, helikopterde bir pilot ile Tayvan'dan 2 yolcunun yer aldığı aktarıldı. Helikopterin uçuş sırasında acil durum sinyali gönderdiği ancak planlanan dönüş saatinde üsse dönmediği kaydedilen açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, olaya ilişkin incelemelerin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

