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Ateşkes barış için iyi bir fırsat! BM'den ABD ile Husi çatışması için açıklama

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ateşkes barış için iyi bir fırsat! BM&#039;den ABD ile Husi çatışması için açıklama
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD ile İran destekli Husiler arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin Birleşmiş Milletler'den açıklama geldi. BM Yemen Özel Temsilcisi, ateşkesin barış için iyi bir fırsat olduğunu savundu.

İsrail'in Gazze'ye soykırım saldırının yeniden başlamasıyla Kızıldeniz'de gerilim tavan yapmış, Yemen'deki İran destekli güçler ticaret gemilerine saldırmaya başlamıştı. ABD ve Husiler arasında yaşanan karşılıklı saldırıların ardından Trump, ateşkes ilan etmişti. 

ABD ile İran destekli Husiler arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'den açıklama geldi.

YEMEN'DE BARIŞ KIZILDENİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

BM Güvenlik Konseyi’nin Yemen üzerine yaptığı toplantıda konuşan Grunberg, Yemen’deki Husiler ile ABD arasında geçen hafta yapılan ateşkes anlaşmasının Yemen’deki barış süreci için iyi bir fırsat sunduğunu belirtti.

Yemen’deki İran destekli Husiler ile ABD arasında 6 Mayıs’ta varılan ateşkes anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Grundberg, "Yemen'i barış yoluna geri döndürmek için Kızıldeniz ve daha geniş bölge düzeyinde gerginliğin azaltılması gerektiği giderek daha da netleşiyor." dedi.

İSRAİL'İN SALDIRILARI TEHLİKEYİ ARTIRIYOR

Bununla birlikte Grundberg, İsrail’in Yemen’deki Hudeyde Limanı ve Sana Havalimanına gerçekleştirdiği hava saldırılarını hatırlatarak, bölgede “tehlikeli tırmanış ve tehditlerin” hala devam ettiğine dikkati çekti.

Her şeye rağmen ABD ile yapılan ateşkes anlaşmasının Yemen’deki barış süreci için iyi bir fırsat sunduğunu belirten Grundberg, "Taraflar arasındaki derin ve önemli güvensizlikten ülkedeki ekonomik çöküş riskine kadar Yemen'in karşı karşıya olduğu zorluklar çok büyük." ifadesini kullandı.

Grundberg, "Yemen genelindeki ekonomik bozulma, Yemen'in ekonomik büyüme için gerekli olan işbirliğine olanak sağlayacak bir siyasi yola ne kadar acil ihtiyaç duyduğunu pekiştiriyor." diyerek, bu konuda çözüm üretmek için Yemenli partiler ve bölgesel ortaklarla aktif olarak çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

BM’nin Yemen’de kapsayıcı ve sürdürülebilir bir barış için yol haritasına desteğinin devam ettiğini vurgulayan Grundberg, ancak bu konuda diğer uluslararası aktörlerin de sürece yapıcı bir şekilde dahil olması çağrısında bulundu.

Grundberg, "Yemen'de gerçek barış ve güvenlik ancak uluslararası taahhüt, koordinasyon, ortak ve uzun vadeli bir yaklaşımla sağlanabilir. Bu nedenle Yemen için statükonun ve durgunluğun ötesinde savaşa karşı güvenilir bir alternatif ve vizyon sunma çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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