Avrupa genelinde çocuk ve gençlerin sosyal medya kullanımına yönelik kısıtlamalar hız kazanıyor. Son olarak Norveç, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimini yasaklamaya hazırlandığını açıkladı. Başbakan Jonas Gahr Støre, yasa tasarısının yıl içinde parlamentoya sunulacağını ve kabul edilirse gelecek yıl yürürlüğe gireceğini söyledi.

Norveç’in bu adımı, Avrupa’da giderek yaygınlaşan bir eğilimin parçası.

ÜLKELERDEN PEŞ PEŞE ADIMLAR

İngiltere'de Başbakan Keir Starmer, 16 yaş altı kullanıcılar için sosyal medya kısıtlamalarını gündeme alırken, ailelerin güvenlik endişelerine dikkat çekti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise AB genelinde yaş doğrulama sistemlerinin devreye alınacağını belirterek, dijital platformların çocuklar üzerinde bağımlılık oluşturan etkilerine vurgu yaptı.

Bazı ülkeler ise doğrudan yasak yoluna gidiyor. Yunanistan, 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağını 2027’den itibaren uygulamayı planlıyor. İspanya da 16 yaş altına erişim yasağı hazırlığında. Fransa ise 15 yaş altı kullanıcılar için sıkı denetim ve yaş kontrolü şartı getiren düzenlemeleri gündemine aldı.

Kuzey Avrupa’da da benzer adımlar dikkat çekiyor. Finlandiya, 13 yaş altına sosyal medya önermezken; Danimarka ve İsveç, okul çağındaki çocuklar için hem sosyal medya hem de telefon kullanımına sınırlamalar getiriyor.

Orta Avrupa’da ise Almanya ve Avusturya yaş sınırı ve okul içi yasakları tartışırken, Polonya okullarda telefon kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor ve sosyal medya için de yaş sınırı planlıyor.

Güney Avrupa’da Portekiz, 13 yaş altına yasak, 13-16 yaş aralığına ise ebeveyn izni şartı getirmeyi değerlendiriyor. İtalya da 15 yaş altına yönelik benzer bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Doğu Avrupa ve Baltık bölgesinde ise Çekya ve Slovenya yaş sınırı tartışmalarını sürdürürken, Estonya, Letonya ve Litvanya daha çok okul ortamında kısıtlamalara odaklanıyor.

OLUMSUZ ETKİLERE DİKKAT ÇEKİLİYOR

Öte yandan Avrupa Parlamentosu, çocukların sosyal medyaya erişimi için 16 yaş sınırı getirilmesini öneren bir raporu kabul etti. Raporda, dijital platformların çocukların ruh sağlığı ve gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi.

Uzmanlar, art arda gelen bu düzenlemelerin, çocukları dijital dünyanın risklerinden korumayı amaçladığını ancak uygulamanın nasıl denetleneceğinin en kritik konu olduğunu vurguluyor.

