Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Avrupa'nın en değerli plajları belli oldu! Tatil cenneti ilçemiz listeye damga vurdu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Avrupa'nın en değerli plajları belli oldu! Tatil cenneti ilçemiz listeye damga vurdu
Fotoğraf Başlığı Avrupanın en değerli plajları belli oldu! Tatil cenneti ilçemiz listeye damga vurdu

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz, İngiltere merkezli tatil şirketi CV Villas tarafından yapılan araştırmada "Avrupa'nın En Değerli 4. Plajı" olarak gösterildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasından (FTSO) yapılan açıklamada, CV Villas'ın küresel araştırmasında Ölüdeniz'in listede Türkiye'yi temsil eden tek plaj olduğu belirtildi.

Avrupanın en değerli plajları belli oldu! Tatil cenneti ilçemiz listeye damga vurdu
Başlık ResmiAvrupanın en değerli plajları belli oldu! Tatil cenneti ilçemiz listeye damga vurdu

Açıklamada, Ölüdeniz'in doğal güzellikleri, turkuaz denizi ve coğrafi yapısıyla Türk turizminin uluslararası alandaki en güçlü temsilcilerinden biri olduğuna dikkati çekilerek, bağımsız araştırmanın bölgenin küresel ölçekteki yüksek ekonomik ve marka değerini tescillediği kaydedildi.

Avrupanın en değerli plajları belli oldu! Tatil cenneti ilçemiz listeye damga vurdu
Başlık ResmiAvrupanın en değerli plajları belli oldu! Tatil cenneti ilçemiz listeye damga vurdu

FTSO'nun bölge turizminin potansiyelini artırmak, marka değerini koruyarak gelecek nesillere aktarmak ve Fethiye'yi dünya turizminde hak ettiği noktaya taşımak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, Ölüdeniz ve Fethiye'nin küresel ölçekteki gücünü sürdürülebilir kılmanın yanı sıra doğayı koruyarak nitelikli büyümeyi sağlamanın öncelikli hedef olduğu ifade edildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Dolphin Tayfunu Çin
DÜNYA

Dolphin Tayfunu Çin'i vurdu: Sokaklar göle döndü, o sörf yaptı: Görüntüler gündem oldu

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Öğrenci affı başvuruları ne zaman? Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi!
Öğrenci affı başvuruları ne zaman?
Kaydet
Samsun'da kırtasiyeciyi darp eden 2 kişi tutuklandı
Samsun'da kırtasiyeciyi darp eden 2 kişi tutuklandı
Kaydet
358 takım arasından finale kalan 10 ekip, havayolu sektörünün geleceği için yarışıyor
358 takım arasından finale kalan 10 ekip, havayolu sektörünün geleceği için yarışıyor
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.